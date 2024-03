Belen Rodriguez compra casa a Milano, ecco le prime foto durante i lavori di ristrutturazione

Belen Rodriguez compra casa. E il sogno s'avvera. La showgirl, che nelle ultime settimane è stata al centro del gossip (nuovamente) per la storia con Elio Lorenzoni, ora pubblica una serie di stories su IG in cui fa sapere ai follower di aver acquistato casa.

Torna il sereno, torna anche il sorriso sul volto di Belen. Un periodo buio nella sua vita, che ha raccontato ultimamente anche in tv da Mara Venier a Domenica in. Con la nuova casa Belen volta pagina. Ora è impegnata, come si vede sui social, a scegliere i dettagli per la sua nuova casa.

ADDIO PASSATO, LA RODRIGUEZ CAMBIA VITA

A quanto pare, nella vita di Belen c'è anche un altro cambiamento: la storia con Elio Lorenzoni, l'imprenditore del settore moto, pare che sia finita. Infatti, qualche settimana fa, Belen aveva fatto sapere di non essere impegnata sentimentalmente.

Secondo i beninformati, poi, avrebbe chiuso la storia con Lorenzoni diversi mesi fa. Subito dopo è partita per la Scozia: un viaggio in solitaria per poi andare a Dubai con le amiche.

LA NUOVA CASA DI BELEN

Belen Rodriguez decide di acquistare casa nel quartiere di Brera, nel cuore di Milano dove, tra l'altro, vivono Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez. Sicuramente, avere vicino i propri genitori è un elemento importante per ogni mamma. Belen deve crescere Santiago, figlio nato dalla storia con Stefano De Martino, e Luna Marì, il cui papà è Antonino Spinalbese.

Ma Belen nel quartiere Brera, non è affatto sola: lì vivono anche Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser, (i due si sposeranno molto presto, il prossimo 30 giugno).