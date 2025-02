Beppe Sala a tutto campo, la nuova rubrica mensile di RTL 102.5 dedicata all’attualità

A partire dal 4 febbraio 2025, Beppe Sala sarà in onda su RTL 102.5 con "Beppe Sala a tutto campo", la nuova rubrica della prima radiovisione d’Italia per commentare i principali temi di attualità. Ogni mese, all’interno di “Non Stop News”, il sindaco di Milano affronterà insieme a Enrico Galletti, Giusi Legrenzi e Massimo Lo Nigro, le ultimissime notizie.

La rubrica "Beppe Sala a tutto campo" sarà in onda ogni mese, dalle 8:00 alle 9:00, su RTL 102.5, in radio e in radiovisione ai canali 36 del digitale terrestre e 736 di Sky e sempre in streaming sulla piattaforma RTL 102.5 Play.