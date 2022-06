Bob Sinclar, la nuova hit dell’estate è servita. Su RTL 102.5 “Borderline”, di NYV

Negli studi di Milano di RTL 102.5, ospiti in “The Flight”, Bob Sinclar e Nyv ci hanno presentato il nuovo potentissimo singolo “Borderline”. Scritto e cantato da lei, artista di origine marocchina che vive in Italia e che nel 2019 ha partecipato ad Amici. La genesi di questa collaborazione sa tanto di “possibilità della vita” e di “sogno realizzato”. Nyv ha scritto a Bob un messaggio su Instagram e lui le ha risposto subito. Da far tremare le gambe! “Ricevo tanti messaggi, alcuni sono di fan cui piaccio, ma quando si parla di musica..” dice Sinclar. D’altra parte Nyv è la prova vivente.

BORDERLINE, LA STORIA DI UNA RELAZIONE ALLA 50 SFUMATURE DI GRIGIO

E’ Nyv a spiegare che era proprio quella la sensazione che voleva trasmettere, l’inizio del pezzo “I’m trying to strip off in your mind, follow the show” (Volevo fare striptease nella tua mente) è l’invito a rivelare il lato “bordeline”, ovvero il lato più oscuro che è in ognuno di noi. A Matteo Campese che chiede a Nyv “Non ti senti tremare le gambe davanti a uno tra i più longevi dj e produttori della scena internazionale?” è Bob Sinclar a rispondere “In Nyv ho scoperto un diamante, sono io quello fortunato. La stavo cercando”.

NESSUN ECCESSO NELLA VITA DI SINCLAR

Da piccolo voleva fare l’atleta, presto però ha scoperto di non avere un particolare talento sportivo. Tuttavia “Mi tengo in forma” dice quando Francesco Taranto sottolinea la sua forma invidiabile. Niente droga, niente alcol “Il lavoro del dj è spesso associato agli eccessi, a cose che non mi appartengono per nulla”.