Boccia-Sangiuliano a Napoli: le foto scoop del settimanale Oggi. Ecco cosa è accaduto all'Hotel Vesuvio

Il settimanale Oggi ha pubblicato le foto-scoop di Gennaro Sangiuliano, ex Ministro della Cultura, e Maria Rosaria Boccia. I due sono stati paparazzati all'hotel Vesuvio di Napoli nel giorno del compleanno dell'ex Ministro. Il caso Sangiuliano-Boccia scoppia pochi mesi dopo, il paparazzo conserva quegli scatti e li "scongela" in queste ore.

«Sono stato avvertito da una mia fonte che il ministro era al Vesuvio con una donna. Ci sono andato senza il mio teleobiettivo migliore: per me era una storia minore e infatti non li ho seguiti né aspettati dopo averli “presi” sul terrazzo. Queste immagini le avevo messe in archivio: ci ho Ripensato solo quando è scoppiato il putiferio»