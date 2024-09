Gennaro Sangiuliano indagato per peculato e rivelazione e diffusione di segreto d'ufficio Photo Credit: agenziafotogramma.it

Al vaglio della Procura di Roma i viaggi, i soggiorni e le cene di Maria Rosaria Boccia (che stasera torna in tv)

L'ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano è indagato per peculato e rivelazione e diffusione di segreto d'ufficio dalla procura di Roma. Lo riporta il 'Corriere della Sera', precisando che la sua iscrizione nasce dalla denuncia presentata dal deputato di Avs Angelo Bonelli la scorsa settimana al posto di polizia di Montecitorio. Questa mattina il fascicolo sarà trasmesso al tribunale dei ministri, competente per gli atti compiuti dall'ex titolare del Mic nell'esercizio delle sue funzioni. Sangiuliano indagato: i controlli su viaggi, soggiorni e cene della Boccia In base a quanto scrive il Corsera, le verifiche dovranno concentrarsi sui viaggi, i soggiorni, le cene della 41enne Maria Rosaria Boccia, che ha accompagnato l'ex ministro negli ultimi mesi di attività, per stabilire se ci sia stata una distrazione di soldi pubblici per fini impropri. Saranno inoltre effettuati controlli sull'uso della auto blu del ministro. Nella giornata di ieri Sangiuliano aveva ostentato serenità accogliendo la decisione della procura regionale della Corte dei Conti per il Lazio di aprire un fascicolo sulla vicenda Boccia per la verifica di tutti gli eventuali profili erariali.: "Lieto che la Corte dei Conti possa accertare la correttezza dei miei comportamenti. Ribadisco: non un euro pubblico è stato speso e lo dimostrerò carte alla mano''. Maria Rosaria Boccia in tv stasera Intanto, la Boccia continua il suo 'tour' televisivo. Dopo l'intervista concessa a In Onda su La7, questa sera l'imprenditrice sarà ospite di Bianca Berlinguer a È sempre Cartabianca, il programma di approfondimento di prima serata di Retequattro. L'annunciata denuncia di Sangiuliano Al momento non ci sono novità sulla denuncia che l'ex ministro aveva annunciato di voler presentare per le "indebite pressioni" ricevute per mano di Boccia a partire dal post in cui il 26 agosto rivelava la nomina, poi non formalizzata, a sua consigliera. L’ipotesi che l'avvocato di Sangiuliano starebbe valutando è quella della tentata estorsione e della violazione della privacy.

Gennaro Sangiuliano Maria Rosaria Boccia Procura

