Salta l'ospitata di Maria Rosaria Boccia dalla Berlinguer: tutti i rumors sulla sua mancata partecipazione

Ci ripensa? A quanto pare sì. La Boccia, annunciata per la diretta di ieri sera, manda un messaggio alla conduttrice: «Non sono scappata, non c’erano le condizioni». Un vero e proprio forfait che lascia un grande vuoto, visto che della vicenda Boccia-Sangiuliano ormai se ne parla da giorni. Troppi giorni. La sua assenza pesa tanto e aumentano i rumors su suo forfait, che sarebbe arrivato a due ore dalla diretta.

COSA E' ACCADUTO PRIMA DELLA DIRETTA?

Dagospia, la Bibbia dei retroscena, riprende un articolo pubblicato su Open diretto da Franco Bechis e fa sapere che dopo il trucco la Boccia avrebbe deciso di mollare la trasmissione. La trasmissione inizia alle 21.25. La conduttrice è in studio e dà la notizia: Boccia forse non c’è. «Poco fa ci ha detto che non si sente, che in questo momento vuole prendere del tempo», dice la Berlinguer. Un giallo. Un altro giallo. Gli ospiti previsti in studio erano Alessandro Sallusti e Andrea Scanzi in collegamento, Conchita De Gregorio e Annalisa Chirico in studio.





La conduttrice di E' sempre Cartabianca precisa:

Non ha chiesto mai nessun compenso, dal primo momento in cui l'ho chiamata fino al momento in cui ha raggiunto gli studi. In tanti anni di professione non mi era mai successo, sono rimasta senza parole, non mi aspettavo che questa intervista non si potesse realizzare: perché lei stessa si era offerta, e come i nostri giornalisti sanno, aveva anche detto che voleva partecipare al talk, confrontarsi con gli altri, non voleva che la sua intervista venisse commentata senza di lei E' arrivata negli studi e dopo una lunga conversazione ci ha detto che non eravamo stati sufficientemente informati sul suo caso e che preferiva prendersi un'altra settimana di tempo, impegnandosi a tornare martedì prossimo. Era anche arrivata con anticipo.

LA VERSIONE DI MARIA ROSARIA BOCCIA

Maria Rosaria Boccia, stamattina, torna sull'argomento Tv. E sui social scrive:

L'intervista a E' sempre Cartabianca "era divisa in due blocchi" e nel blocco dovevano esserci "in studio io e Bianca Berlinguer per ricostruire il caso". Poi nel blocco 2 il "confronto con i giornalisti (che ho richiesto io)

Nella stessa storia su Instagram l'imprenditrice di Pompei pubblica un post con la ricostruzione dei fatti e con le parole pronunciate dalla giornalista in studio dove aveva già spiegato che Boccia stessa " si era offerta di partecipare al talk e confrontarsi con gli altri perché non desiderava che la sua intervista fosse commentata in sua assenza".

LEGGI ANCHE

“Il ministro è sotto ricatto” la bomba lanciata da Boccia contro Sangiuliano

Maria Rosaria Boccia: "Io non ricatto, sono stata ingannata e difendo la mia dignità"