Bolzano, vasto incendio in uno stabilimento industriale. Vigili del Fuoco a lavoro

Una enorme colonna di fumo ha avvolto la città. L'incendio è scoppiato questa mattina, intorno alle 9.15, nella zona artigianale Piani, nei pressi dei Magazzini generali. In fiamme lo stabilimento dell'Alpitronic, azienda leader nel mondo per la produzione di colonne di ricarica per auto elettriche. Secondo quanto ricostruito fin qui, il rogo è partito dal tetto di un capannone in disuso, in cui si stanno effettuando lavori di ristrutturazione. In corso le operazioni di spegnimento. Al lavoro un centinaio di Vigili del Fuoco, che hanno attinto acqua anche dal fiume Isarco e si avvalgono di un drone per localizzare eventuali nuovi focolai. Resta chiuso lo spazio aereo sulla città. Evacuata una scuola superiore.





TENERE LE FINESTRE CHIUSE

fa sapere il Comune di Bolzano, spiegando che l'unica precauzione da adottare è quella di tenere le finestre chiuse se ci si trova nelle vicinanze del rogo, spegnendo la climatizzazione e gli impianti di ventilazione. Sul posto anche i tecnici dell'Agenzia provinciale per l'ambiente e la protezione del clima, che hanno effettuato un prelievo di campioni a titolo precauzionale, per analizzare l'aria." ha spiegato il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher. "ha aggiunto