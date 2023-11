Bomba d'acqua su Milano, allagamenti e traffico in tilt nella zona nord del capoluogo lombardo

BOMBA D'ACQUA A MILANO

Nella notte un temporale di forte intensità si è abbattuto su Milano e sulla Brianza. Un’autentica bomba d’acqua che sta provocando grossi disagi nella zona nord del capoluogo lombardo. All’alba è esondato il fiume Seveso. Si segnalano strade allagate, tombini che rigettano acqua nei quartieri Niguarda, Isola, Zara, Lagosta, Bicocca: zone che puntualmente vivono disagi quando ci si sono forti piogge e dove questa mattina è saltata anche l’energia elettrica. Le immagini pubblicate sui social da diversi cittadini mostrano le auto che sembrano guadare torrenti. In alcune strade l’acqua arriva a metà delle portiere delle macchine parcheggiate.

STRADE COME TORRENTI

Ci sono limitazioni alla viabilità, chiusi alcuni sottopassi. Limitate o deviate alcune linee dell’ATM, sia autobus che tram. Il traffico in tilt soprattutto in viale Fulvio Testi, arteria che collega Milano alla periferia nord, e nelle zone limitrofe. “Noi abitiamo in viale Sarca - scrive una condomina - è impossibile uscire di casa". Acqua molto alta anche in piazzale Farina, in piazzale Istria e alla fine di viale Suzzani, oltre che in viale Ca’ Granda e viale Zara. Qualche difficoltà per i mezzi del 118 per raggiungere l’Ospedale Niguarda. A Mediglia, in provincia di Milano, i vigili del Fuoco di Gorgonzola (Milano) hanno soccorso una donna rimasta bloccata in auto con i suoi due bambini a causa di un albero caduto per il forte vento. Nel Lodigiano, stamattina, si sono registrate raffiche di vento con picchi fino a 70 chilometri orari nell'intera provincia. Per la caduta di un albero su una corsia, è bloccata anche la statale via Emilia tra Casalpusterlengo e Zorlesco.

DISAGI DALLA BRIANZA ALLA VALTELLINA

Alberi abbattuti dal vento e allagamenti si registrano anche in Brianza, bloccata la Superstrada Milano-Meda, dove è esondato il torrente Tarò. Visto che piove sul bagnato, c’è anche un guasto alla linea ferroviaria tra Mariano Comense e Seveso. Insomma raggiungere Milano per chi arriva da Nord stamattina è un incubo. Ora viene monitorato con attenzione anche il livello del fiume Lambro, che si è ingrossato. Piogge intense anche in Valchiavenna e in Valtellina, dove in alta quota è nevicato. Diversi i passi alpini chiusi per neve o transitabili unicamente con catene montate. Sotto stretta osservazione diversi torrenti a rischio esondazione dopo diversi giorni di piogge intense.