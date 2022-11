Box Office: in Italia La stranezza è il secondo film italiano dell’anno

Complice l’arrivo del maltempo e dell’autunno, o più semplicemente l’ottima qualità dei film in uscita, il week end appena trascorso è stato una manna dal cielo per gli esercenti cinematografici italiani che, finalmente, possono tirare un sospiro di sollievo. Si, la gente sembra aver voglia di tornare al cinema. Lo dimostrano i dati molto incoraggianti delle ultime settimane che vengono assolutamente confermati anche da quelli arrivati dal fine settimana appena concluso.





LA STRANEZZA DA RECORD

La stranezza, il film di Roberto Andò con protagonisti Toni Servillo e Ficarra e Picone, ha superato ufficialmente Belli ciao, imponendosi come secondo film italiano di maggiore successo del 2022 dopo Me Contro Te Il film – Persi nel tempo. Secondo molti analisti, la pellicola dovrebbe comunque superare entro il prossimo fine settimana il film per ragazzi e diventare quindi il grande successo indiscusso di quest’anno. Nello specifico il film di Andò ha incassato in questi quattro giorni 1.096.380 euro, con un calo di appena l’1% rispetto al suo weekend d’esordio, per un totale che si asseta sui 3.138.943.





GLI ALTRI FILM IN CLASSIFICA

Al secondo posto della classifica del Box Office del fine settimana troviamo un altro titolo italiano. Stiamo parlando de L’ombra di Caravaggio, film di e con Michele Placido, che incassa infatti 685 mila euro in quattro giorni. Da notare che entrambi i film italiani in vetta al botteghino, sono stati presentati all’ultima edizione della Festa del cinema di Roma, che quindi conferma la straordinaria importanza dei festival nel rilancio della sala. Al terzo posto troviamo Black Adam, che incassa 620 mila euro e sale a 4.6 milioni di euro complessivi. Il film con Dwayne Johnson in USA ha ottenuto 4,7 milioni di dollari nel venerdì e ha chiuso il fine settimana con 17 milioni, un -38% rispetto al weekend precedente, per un totale di 136 milioni conquistati finora. Nel resto del mondo il film ha raggiunto i 300 milioni di dollari, portando la pellicola della DC ha superare quota 400 milioni. Tornando nel nostro paese, a chiudere la top-five c’è Amsterdam, con 326 mila euro e un totale di 942 mila euro. La tenuta italiana del film è superiore a quella americana dove il la pellicola non è riuscita a brillare per nulla. In Italia, nel weekend l’incasso totale è stato di 4.778.502 euro, un +2% rispetto al weekend precedente. Ci auguriamo che con l’arrivo nelle sale del nuovo attesissimo film della Marvel, Black Panther: Wakanda Forever, il trend positivo possa continuare.