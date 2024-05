Mostra del cinema di Venezia, Alberto Barbera confermato fino al 2026

Alberto Barbera resta saldo al timone di Venezia. Lui che potremmo definire una sorta di Re Mida, il Mattarella del cinema italiano, ha avuto mandato di continuare il suo operato alla guida della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica fino (almeno) al 2026. Era già nell’aria da diverso tempo, ma ora con un comunicato ufficiale della Biennale, la notizia ha trovato conferma.





BARBERA: COMPETENZA, PROFESSIONALITÀ E PASSIONE

Come ha sottolineato il presidente della Biennale di Venezia, Pietrangelo Buttafuoco in una nota, "Ho provato immediata sintonia con Alberto Barbera, e ho grande rispetto per la competenza, la professionalità e la passione da lui dimostrate negli anni alla conduzione della Mostra del Cinema di Venezia, tali da riuscire ad accrescere il prestigio del più antico festival al mondo. Sono vivamente lieto che la Biennale possa proseguire con lui questo percorso". Alberto Barbera, classe 1950, ha diretto la Mostra del Cinema dal 1998 al 2001 ed è in carica ininterrottamente dal 2012. Ha esordito alla guida di un festival nel 1989, con il Torino Film Festival.

Nel 2022 gli è stato riconosciuto il Tributo speciale dai Gotham Awards di New York. Nel 2021 gli è stato conferito dalla storica rivista Variety l’International Achievement in Film Award. Entrambi i riconoscimenti sono stati attribuiti allo stesso tempo a La Biennale di Venezia. Dal 2020 fa parte dell’Academy of Motion Pictures Arts and Sciences, che attribuisce i premi Oscar. Dal 2019 è stato inserito da Variety fra le 500 persone più influenti al mondo dell’industria dello spettacolo. Nel 2000 è stato insignito del titolo di Chevalier des Arts et des Lettres, riconoscimento culturale della Repubblica Francese.