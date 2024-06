Bruce Springsteen, i fan si riuniscono a Milano nonostante la cancellazione degli show a San Siro

La cancellazione delle due date di San Siro, dove Springsteen si sarebbe dovuto esibire l’1 e il 3 giugno, non ha fermato i fan, che sabato sera sono dati appuntamento alle Colonne di San Lorenzo, a Milano, per ascoltare e cantare insieme i brani del Boss. I due concerti al Meazza erano infatti stati annullati per problemi di salute della voce di “Born in the U.S.A.”.

SPRINGSTEEN, I CONCERTI SALTATI PER PROBLEMI DI SALUTE

Gli attesissimi show del Boss al Meazza erano previsti per il 1 e il 3 giugno: pochi giorni prima, però, dei problemi alla voce gli avevano reso impossibile la performance. La raucedine gli ha imposto uno stop di 10 giorni consigliato dai medici: afono già durante il sound check nella città francese, Springsteen era stato costretto ad annullare il concerto previsto la stessa sera del 25 maggio, insieme alle date di Praga e di Milano. I live del tour insieme alla E Street Band – che riprenderà il 12 giugno da Madrid - rinviati in questi giorni verranno recuperati, resta ancora da capire quando: un vero rompicapo riuscire a trovare la quadra tra la fitta agenda del Boss e gli spettacoli in programma a San Siro da qui a metà agosto, prima della ripartenza della Serie A.

FAN IN PIAZZA ALLE COLONNE DI SAN LORENZO

Non si sono però scoraggiati i fan che avrebbero dovuto presenziare alle due date meneghine: dal fan club italiano è infatti partito sabato un invito per un ritrovo non ufficiale alle Colonne di San Lorenzo. “Attenzione, a tutti gli irriducibili fan del Boss che per motivi organizzativi si ritroveranno comunque a Milano, sabato sera 1 giugno ci vediamo alle Colonne di San Lorenzo per ‘consolare’ la nostra amarezza ballando e cantando con l’amico Carlo Ozzella alla chitarra nel segno del No Surrender per lanciare il nostro Get Well Bruce! Portate anche le vostre chitarre, indossate le vostre migliori t-shirt, schiarite le voci. Il bello dei concerti di Springsteen, lo sappiamo, è anche ritrovarsi tutti insieme. Non rinunciamo anche a questo! Vi aspettiamo!”. Poco è bastato perché centinaia di persone si ritrovassero insieme a cantare i successi del rocker del New Jersey, come No Surrender, The River e Because The Night. Per i fedelissimi del Boss, poi, non solo sabato ma soprattutto la giornata di domani acquista un significato speciale: ricorreranno infatti i 40 anni dall’uscita di “Born in the U.S.A.”, pubblicato il 4 giugno 1984. Tra gli album più venduti della storia, sancì l’ingresso di Springsteen nell’Olimpo delle rockstar.