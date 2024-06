Bruce Springsteen, il ringraziamento per le serenate dei fan: "Non lo dimenticherò mai"

Con un video condiviso sui suoi canali social, Springsteen ha ringraziato i fan che negli scorsi giorni si sono riuniti a Milano, Marsiglia e Praga nonostante le date del tour con la E Street Band previste nelle tre città fossero state rinviate. Intanto, per recuperare i concerti annullati per problemi di voce del Boss, si va al 2025.

I RINGRAZIAMENTI DEL BOSS

Si erano dati appuntamento nelle piazze delle rispettive città per cantare insieme le canzoni del rocker del New Jersey. Le clip, circolate sui social, non sono passate inosservate al Boss, che in un video ha commentato: “Qui è Bruce Springsteen dal New Jersey, dove mi sto riprendendo dai problemi legati alla mia voce. Voglio scusarmi di nuovo per avervi fatto perdere quei concerti, ma, soprattutto, voglio ringraziare tutti i fan che a Marsiglia, Praga e Milano ci hanno dedicato una bellissima serenata quando non ci sentivamo tanto bene. È stato commovente, davvero emozionante. Non lo dimenticherò mai. Torneremo, e vi faremo vivere il miglior concerto della vostra vita. Grazie mille”. A Milano si erano riversati a centinaia Colonne di San Lorenzo sabato sera, intonando alcune delle hit dell’artista, come “Born In The U.S.A.”, “No Surrender” e “Because The Night”: “Get well Bruce!” era il messaggio dolceamaro che i fedelissimi speravano arrivasse al Boss.

LE NUOVE DATE DI MARSIGLIA E PRAGA. ATTESA PER MILANO

Il ringraziamento è arrivato poco dopo l’annuncio del recupero delle date di Marsiglia e Praga. Per entrambi gli show, come era stato ipotizzato da molti, si va direttamente al 2025: il 31 maggio sarà il turno della città francese, mentre in Repubblica Ceca Bruce si esibirà il 15 giugno. Ferve l’attesa per le date di Milano, ma non c’è da temere: come si legge sul sito ufficiale di Springsteen, i nuovi show nel capoluogo lombardo verranno annunciati a breve.