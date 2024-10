Bruno Vespa: "Dire che il vino fa male è una stupidaggine". Polemica social

Il famigerato bicchiere di vino da bere ogni giorno fa bene o fa male alla salute? L'interrogativo torna di moda in queste ore per via di una polemica social che vede protagonista Bruno Vespa.

Le parole di Bruno Vespa

Il caso nasce dalle dichiarazioni rilasciate dal giornalista e conduttore diin una intervista video a 'Il Gambero rosso'. Secondo Vespa, affermare che il vino fa male alla salute è "una stupidaggine assoluta" in quanto "esistono centinaia di studi che dimostrano il contrario; il vino non solo non fa male, ma - in particolare il rosso - in piccole quantità fa bene al cuore. Smettiamola con queste fake news: la concorrenza si fa lealmente con altri mezzi". La presa di posizione di Vespa ha generato reazioni sui social, anche in considerazione del fatto che il giornalista è produttore di vini.

Le reazioni sui social

Il precedente

Tra i commenti più netti da segnalare quello di, direttore della rivista Le Scienze, su X: "Bevo vino moderatamente, consapevole dei rischi che comporta per la salute. Non ci sarebbe nessun bisogno di negare quanto tutte le associazioni mediche del mondo affermano sulla base delle prove". La stoccata finale aggiunge ulteriore pepe nella discussione: "Il che la dice lunghissima sulla qualità dell'informazione prodotta da Bruno Vespa". A contestare la sortita pubblica dello storico giornalista Rai anche il ricercatore e divulgatore scientifico, sempre su X: "L'opinione di Bruno Vespa sulla salubrità del vino è appunto un opinione e vale zero. Poi ci sono i fatti e i dati. Ricordiamolo sempre". Al momento non si registra la replica dell'anchorman che a maggio scorso ha compiuto 80 anni. Tra qualche giorno, precisamente il 26 e 27 ottobre, nella Masseria Li Reni di Manduria, contestualmente ai festeggiamenti per i dieci anni della sua azienda vitivinicola Vespa Vignaioli per Passione, ospiterà un convegno con scienziati di alto livello sull’argomento vino e salute.Qualche mese fa, gli effetti del vino sulla nostra salute erano tornati al centro del dibattito pubblico. Andò in scena lo 'scontro' tra scienziati: da una parte l'immunologa Antonella Viola, secondo cui "il vino rimpiccolisce il cervello", dall'altra l'infettivologo Matteo Bassetti, convinto che "il vino può far male quando si usano delle grandi quantità".