Buon complenno Jannik Sinner: l'altoatesino compie 23 anni. Pioggia di auguri sui social

Il ragazzo dei record, che fa sognare tutti e che porta l'Italia con orgoglio in giro per il mondo. Jannik Sinner compie gli anni, auguri da tutto il mondo dello sport e non solo.

Sui social ormai, è una vera star. "È il tennista numero 1 al mondo! È stato il primo italiano a vincere l'Australian Open e, assieme agli azzurri, l'anno scorso ha riconquistato la Coppa Davis dopo 47 anni. Oggi all'ora di cena sarà in campo per gli ottavi del Masters 1000 di Cincinnati contro l'australiano Jordan Thompson! Buon compleanno a Jannik Sinner!", così commentano da Italia Team. Gli auguri, però, arrivano anche dalla Federazione italiana tennis e padel, la Fitp. Che lo celebra come "il miglior tennista al mondo".

SINNER E' L'UOMO DEL MOMENTO

I giornalisti sono alla ricerca di una sua intervista, sognano qualche dichiarazione (anche personale, ma lui ama la privacy ed odia il gossip). Insomma, un'intervista a Jannik Sinner vale, sicuramente, ora. Perché Jannik è l'uomo del momento,

Sinner è molto legato alla sua famiglia. E, diversi mesi fa, in un'intervista ha raccontato quello che sogna:

La salute dei miei. E continuare a vivere la vita che piace a me, anche dopo lo sport. Ci penso: chissà cosa farò, poi? Di certo desidero occuparmi delle cose che posso controllare: la dedizione al lavoro, la programmazione, la mia testa, che mi sto impegnando a conoscere. Il resto, che vada come deve andare. Ma spero di rimanere bambino il più a lungo possibile perché solo i bambini, facendo cose semplici, sanno godersi il momento

TUTTO SU SINNER

Niente copertine sui settimanali di cronaca rosa, Jannik odia il gossip e difende la propria privacy lontano dai rotocalchi. Il tennista numero uno al mondo è nato a San Candido, in provincia di Bolzano, il 16 agosto del 2001. E' l'unico azzurro ad aver ricoperto la vetta del ranking Atp, il 10 giugno del 2024, ma è anche l'italiano più vincente di sempre nell'era Open, avendo conquistato 14 titoli nel circuito tra cui gli Australian Open a gennaio.

Tuttavia l'ultimo periodo non è stato tra i migliori vissuti in carriera dall'altoatesino: dal dolore all'anca che lo ha costretto a rinunciare agli Internazionali Bnl d'Italia, a Roma, fino all'uscita di scena a Wimbledon contro il russo, in cui ha avuto problemi di stomaco, Sinner sta cercando a Cincinnati la sua forma perfetta, anche in vista degli Us Open.

Oggi, 16 agosto 2024, alle 18.45, Sinner scenderà in campo contro Jordan Thompson, australiano e numero 32 del ranking, e una vittoria gli farebbe guadagnare i quarti di finale, e riacquistare parecchia fiducia.