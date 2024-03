Tutto su Jannik Sinner, il personaggio del momento. Ecco le sue abitudini e le frasi più celebri...

Prosegue la corsa di Jannik Sinner nel torneo Atp di Miami. L’azzurro ha battuto in due set l'australiano Christopher O'Connell e ai quarti di finale affronterà il ceco Tomas Machac che ha avuto la meglio sull'altro azzurro Matteo Arnaldi. Niente da fare anche per Musetti: Alcaraz vince 6-3 6-3 e vola ai quarti. I riflettori, dunque, sono tutti puntati su Jannik.





E' lo sportivo dei record, amato e imitato da tutti. Jannik Sinner è un ragazzo d'oro, rappresenta lo sport in Italia e nel mondo ed è un vero talento. Sempre sul pezzo, categorico e ossessionato dal tennis (nonostante abbia sciato in passato), oggi vanta tanti e tanti primati. L’azzurro ha vinto il suo primo slam della carriera, gli Australian Open per poi replicare il successo all’ATP di Rotterdam.

Quasi ventitrè anni, altoatesino, è nato a San Candido, è il personaggio del momento. Subito dopo la vittoria agli Australian Open è stato ricevuto dal Capo dello Stato Sergio Mattarella. Il video del suo incontro è diventato virale in poco tempo: il sorriso e l'imbarazzo di Jannik sono ancora oggi indimenticabili. Anche le parole di Mattarella risuonano come una vera e propria lezione.

"Quella domenica avevo un impegno e ho iniziato a guardare la finale dal quarto set e questo ha giovato al mio umore...ma ho subito ho avuto la certezza che avrebbe vinto", ha detto il presidente della Repubblica scherzando sulla finale vinta in rimonta a Melbourne. "Apprezzo la sua semplicità ma tutti ora - ha aggiunto Mattarella - si aspettano che vinca sempre ma è giusto invece che non ci sia nessuna pressione perché quello che è importante è l'impegno, la lealtà il senso sportivo e di questo siamo certi".

IL VALORE DELLA FAMIGLIA E LA FIDANZATA DI JANNIK

Legatissimo ai suoi genitori, Jannik non ama la vita mondana: ha detto no ad Amadeus, che l'aveva invitato a Sanremo per celebrare il successo australiano. Lui ha rifiutato. Odia il gossip ed è riservatissimo. Mentre Jannik è impegnato a Miami, in Italia si parla anche Maria Braccini (la sua fidanzata). E' una modella bellissima, fisico mozzafiato, ma lontana dal mondo del jetset. Jannik e Maria sono la coppia perfetta. Si racconta che Sinner sia rimasto colpito dalla sua riservatezza a tal punto da innamorarsi perdutamente. Non vedrete mai Jannik e Maria sulle copertine estive dei settimanali di gossip.

"IL MIO SOGNO? LA SALUTE DEI MIEI"

Parola d'ordine famiglia. Fondamentale per Sinner, che ha un sogno: il benessere dei suoi cari. Ecco cosa ha raccontato di recente:

"La salute dei miei. E continuare a vivere la vita che piace a me, anche dopo lo sport. Ci penso: chissà cosa farò, poi? Di certo desidero occuparmi delle cose che posso controllare: la dedizione al lavoro, la programmazione, la mia testa, che mi sto impegnando a conoscere. Il resto, che vada come deve andare. Ma spero di rimanere bambino il più a lungo possibile perché solo i bambini, facendo cose semplici, sanno godersi il momento".

INTROVERSO E DETEMINATO

Ma Sinner, oltre ad essere un campione, è un ragazzo come tanti altri. Ascolta musica, guarda serie tv, ama lo sport. Ama la sua famiglia. Quando gli chiedono i progetti per le vacanze, da sempre, risponde così:

"Ma no. Sono sempre via, la regola base è: Natale con la famiglia, tra le montagne. Con sciatina già programmata la mattina del 25 dicembre".