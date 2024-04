Calcio, Coppa Italia, la Juventus perde 2 a 1 contro la Lazio ma vola in finale

LAZIO VS JUVENTUS





La Juventus perde la semifinale di ritorno contro la Lazio 2 a 1, ma grazie alla vittoria per 2 a 0 di Torino, stacca il pass per la finale di Coppa Italia. All'Olimpico la Lazio parte molto bene e passa in vantaggio al inizio primo tempo con il colpo di testa di Castellanos che non lascia scampo a Perin. I Biancocelesti continuano ad attaccare, ma non riescono a trovare il goal del raddoppio nei primi 45 minuti. Nella ripresa lo spartito non cambia e i Biancocelesti raddoppiano ancora con "El Taty" Castellanos, vero mattatore della serata. La Juve prova a reagire e crea qualche pericolo con la coppia d'attacco Vlahovic - Chiesa, soprattutto con il serbo che si divora 2 occasioni tra primo e secondo tempo. All'81esimo il cambio che svolta la partita. Allegri richiama Vlahovic, al suo posto entra Milik. L'attaccante polacco, all'83esimo, riceve da Weah in area e da due passi conclude a rete. La Juventus, grazie al risultato dell'andata, vola in finale di Coppa Italia.