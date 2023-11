Calcio, è morto Sir Bobby Charlton, leggenda del Manchester United e del calcio inglese

Mondo del calcio inglese e mondiale in lutto, si è spento all'età di 86 anni Sir Bobby Charlton, capitano del Manchester United e leggenda della nazionale inglese. Lo ha reso noto la famiglia dell'ex calciatore con un comunicato, spiegando che Sir Bobby Charlton è morto nella mattinata di sabato.





Dal primo contratto a 15 anni alla "United Trinity"

Bobby Charlton inizia la sua carriera nella Est Northumberland e a 15 anni firma il suo primo contratto con il Manchester United. Nel 1956 esordisce con i Red Devils e vince il suo primo campionato con la squadra di Manchester. Nel 1958 sopravvive insieme ad altri giocatori e all'allenatore Matt Busby al disastro aereo di Monaco di Baviera in cui persero la vita 23 passeggeri su 44. Busby, storico manager di quello United, cercò di ricostruire la squadra intorno alla figura di Sir Bobby Charlton che all'epoca aveva solo vent'anni. Quella squadra passò alla storia con il nome di "Busby Babes", un nucleo di ragazzi che divennero, poi, colonne del club. Il Manchester United di Matt Busby e guidato dalla "United Trinity" formata da Denis Law, George Best e Bobby Charlton, divenne la prima squadra inglese in assoluto a vincere la Coppa dei Campioni dieci anni dopo il disastro aereo di Monaco di Baviera. Con la maglia del Manchester United, Sir Bobby Charlton ha vinto: una coppa d'Inghilterra, tre campionati inglesi, quattro Charity Shield e una Coppa dei Campioni tra il 1956 e il 1973.





La Nazionale inglese e il mondiale del 1966

Bobby Charlton ha scritto la storia anche con la maglia dei Tre Leoni che nel 1966 vinse il suo primo e unico mondiale della sua storia. La Nazionale inglese, la più antica del mondo, ospitò l'edizione dei mondiali del 1966 in Inghilterra e proprio nell'edizione casalinga riuscì ad alzare al cielo l'allora Coppa Rimet, antesignana dell'attuale trofeo della coppa del mondo. Nell'edizione del 1966, l'Inghilterra arrivò in finale contro la Germania Ovest e riuscì a battere 4 a 2 i Tedeschi, dopo i tempi supplementari, grazie al goal di Peters e alla tripletta di Geoff Hurst. La Coppa Rimet, durante la cerimonia di premiazione, venne consegnata dalla Regina Elisabetta II al capitano della selezione inglese, Bobby Moore. Sempre nel 1966, Sir Bobby Charlton vinse il pallone d'oro e nel 1970 lasciò la Nazionale dei Tre Leoni dopo 106 presenze e 49 goal.