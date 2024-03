Calcio, Europa e Conference League, Roma e Milan vincono e convincono, vittoria anche per la Fiorentina con il brivido

MILAN VS SLAVIA PRAGA

Il Milan batte lo Slavia Praga 4 a 2 e porta a casa il primo atto di questi ottavi di finale di Europa League. A San Siro i Rossoneri giocano quasi 75 minuti con un uomo in più dopo l'espulsione di Diouf nel Praga per un fallo su Pulisic. Apre le marcature il solito Giroud, ma lo Slavia pareggia subito con una perla di Doudera dalla distanza. Verso la fine del primo tempo il Milan mette la freccia e va in goal prima con Rejinders e poi con Loftus Cheek. Nel secondo tempo, lo Slavia Praga riesce ad accorciare le distanze con Schranz a metà ripresa. Verso la fine del match, Leao entra in area di rigore e dopo una serie di finte supera anche Stanek per il 4 a 2 rossonero. Il Milan, il 14 marzo, volerà a Praga per il ritorno e per strappare il pass per i quarti di finale





MACCABI HAIFA VS FIORENTINA

A Budapest la Fiorentina batte 4 a 3 il Maccabi Haifa, ma succede di tutto in una partita pazzesca. La Viola segna dopo 4 minuti grazie al suo bomber Nzola. Il Maccabi, però, reagisce subito prima pareggia con Seck, poi passa in vantaggio grazie alla rete di Kinda. All'intervallo è 2 a 1 per il Maccabi Haifa. Nella ripresa, la Fiorentina prova a reagire e pareggia con Beltran verso la metà del secondo tempo. Passa qualche minuto e il Maccabi realizza il goal del 3 a 2 con il tiro incrociato di Khalaili. La squadra di Italiano è costretta ancora ad inseguire e pareggia con Madragora al 73' minuto. All'ultimo secondo dei 5 minuti di reupero assegnati dall'arbitro, Barak tenta il tiro da dentro l'area e realizza il goal del definitivo 4 a 3 per la Fiorentina. La squadra di Italiano che adesso si concentrerà sul campionato, in attesa del ritorno degli ottavi di Conference League al Franchi della prossima settimana.