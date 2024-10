Calcio, i risultati dei tre posticipi della decima giornata di Serie A

Successo significativo per la Fiorentina, che batte il Genoa 1-0 nella decima giornata di Serie A. Al Ferraris, dopo un match caratterizzato da una forte fisicità e poche occasioni, a decidere è un gol di Robin Gosens nella seconda metà di gara. Con questa vittoria, i viola raggiungono quota 19 punti, portandosi al terzo posto in classifica insieme all'Atalanta, mentre il Genoa di Gilardino rimane all'ultimo posto con 6 punti. La partita si svolge in un clima teso e combattuto sin dal fischio d'inizio, con i primi cartellini gialli estratti rapidamente. Il Genoa ha una buona opportunità su calcio di punizione con Matturro, seguito poco dopo da un tentativo di Martin, il cui tiro termina alto. I rossoblù mostrano maggiore determinazione e sorprendono la Fiorentina, che fatica a trovare il giusto assetto in campo e rischia con un tiro di Sabelli, che sfiora il palo. Tuttavia, il Genoa cala d'intensità e, intorno alla mezz'ora, i viola iniziano a farsi pericolosi con Dodò e Richardson, ma Leali si oppone con decisione. Il primo tempo si chiude sullo 0-0. Nella ripresa, il Genoa parte di nuovo forte. Ekhator si presenta in contropiede ma calcia alto davanti a De Gea. La Fiorentina risponde con Colpani, il cui tiro risulta però debole. Con il passare del tempo, i viola aumentano il ritmo, mentre il Genoa si difende, cercando opportunità in contropiede. Proprio in uno di questi momenti, la squadra di Gilardino sfiora il gol, ma De Gea respinge un diagonale di Martin. Al 72’, arriva il vantaggio della Fiorentina: Gosens vince un rimpallo in area e colpisce al volo, superando Leali con un tiro preciso. La reazione del Genoa è immediata, ma De Gea compie un altro miracolo sul tentativo di Pinamonti e, nel recupero, su un colpo di testa di Vasquez. La partita termina quindi 1-0 per i viola.

AS ROMA - TORINO 1-0

Un gol di Paulo Dybala è sufficiente alla Roma di Ivan Juric per riscattarsi dopo la pesante sconfitta contro la Fiorentina. I giallorossi si impongono 1-0 all'Olimpico, grazie alla rete dell'argentino, disputando una gara solida che consente loro di conquistare tre punti preziosi, portandosi a 13 in campionato, mentre il Torino di Vanoli rimane a 14. Questa vittoria porta un clima di serenità, testimoniato dagli abbracci tra Juric e Mancini, oltre a quelli con Dybala, mentre il tecnico cerca di mantenere la sua posizione alla guida della squadra. La Roma inizia bene e al 5' Dybala si libera con una giocata brillante vicino all'area, tentando di servire Angelino, il cui cross risulta impreciso. All'11' Dybala prova un calcio di punizione dalla sinistra, con Celik che stacca e manda il pallone in corner. Il Torino si difende, mentre la Roma esercita una forte pressione. Al 20', un errore di Linetty permette a Dybala di saltare il portiere avversario e segnare da posizione angolata, con Masina che non riesce a salvare il tiro. La squadra di Juric non si lascia intimidire e Angelino prova il tiro da fuori area, ma Milinkovic-Savic è attento. Al 35', il Torino crea la sua prima vera occasione, ma Svilar blocca un colpo di testa di Adams. Nella ripresa, la Roma sfiora il raddoppio con Pisilli, il cui tiro colpisce il palo, ma il gioco era fermo per fuorigioco. Il Torino cerca di rispondere con Njie, ma Svilar respinge. Juric effettua diversi cambi, ma la Roma controlla il finale senza correre rischi. Concludendo 1-0, la squadra giallorossa può ora concentrarsi sulla sfida di domenica contro l'Hellas Verona, nella speranza di risalire in classifica.





COMO - LAZIO 1-5

La Lazio continua la sua corsa trionfale, sconfiggendo il Como con un netto 5-1 nella decima giornata di Serie A. Al Sinigaglia, le reti decisive sono state messe a segno da Castellanos, che ha realizzato una doppietta, e da Pedro, Patric e Tchaouna. A impreziosire il match ci ha pensato anche il bel gol di Mazzitelli, mentre entrambe le squadre hanno subito espulsioni: prima Braunoder e poi Nuno Tavares. Grazie a questa vittoria, la Lazio di Baroni balza al terzo posto in classifica, affiancando Atalanta e Fiorentina a quota 19 punti, mentre il Como di Fabregas resta fermo a 9. Il match inizia con la Lazio padrona del gioco, mentre il Como adotta una strategia difensiva cercando di ripartire in contropiede. Al 28', un episodio chiave cambia l'andamento della gara: Dossena devia un colpo di testa di Vecino con il braccio e l'arbitro Pairetto, dopo aver consultato il Var, assegna un rigore ai biancocelesti. Castellanos si presenta sul dischetto e trasforma per l’1-0. Poco dopo, Tavares serve Castellanos, che da una posizione angolata non riesce a segnare. Il raddoppio arriva al 31' con Pedro, abile a battere Audero con un rasoterra. Il Como tenta una reazione, ma Provedel è decisivo su Dossena. La ripresa vede la Lazio spingere per il terzo gol, ma al 53' Mazzitelli sorprende con una rovesciata che accorcia le distanze. Al 62', un fallo di Braunoder porta alla sua espulsione, ma Nuno Tavares viene subito dopo espulso per doppia ammonizione. Al 72', Patric segna di testa su assist da corner di Dia, portando il punteggio sul 3-1. Cerri ha l'occasione per riaprire il match ma spreca, e la Lazio punisce: all'81', Castellanos realizza la sua doppietta. In pieno recupero, Tchaouna fissa il risultato finale sul 5-1 per la Lazio.