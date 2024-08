Calcio, il Milan introduce nuove politiche per tutelare le mamme calciatrici

Viaggi, competizioni, allenamenti, esigenze fisiche e pressioni psicologiche diventano un’impresa ardua e spingono molte sportive a posticipare la gravidanza, addirittura fino alla fine della loro carriera. Un tema affrontato dal Milan, che ha introdotto una politica innovativa per le giocatrici in maternità, superando le normative attuali e distinguendosi tra i grandi club europei.





IL PIANO MILAN PER LE ATLETE

Oltre alla retribuzione obbligatoria e al rientro all'attività sportiva, le atlete rossonere avranno diritto al rinnovo automatico del contratto per un anno se la gravidanza inizia durante la stagione sportiva in corso. Il supporto del Milan non si ferma alla nascita del bambino. Il club prevede infatti assistenza e cura dei figli durante le ore di attività sportiva dell’atleta, oltre a supporto per voli, alloggi e spese di viaggio.





MAMME E CALCIATRICI

Secondo il "FIFPro Global Employment Report" del 2017 sul calcio femminile, solo il 2% delle calciatrici in quattro continenti aveva figli, e il 47% dichiarava che avrebbe abbandonato il calcio per iniziare una famiglia. Con questa politica, il Milan intende sostenere le calciatrici e le professioniste nel loro percorso di vita. "Vogliamo che questo nuovo passo", ha spiegato l'amministratore delegato Giorgio Furlani, "sia una motivazione di crescita e sviluppo per tutto il club, diventando un modello da seguire a livello nazionale e internazionale e contribuendo a rendere il mondo del calcio un ambiente in cui tutti possano sentirsi liberi di prendere decisioni personali importanti".