Calcio, in Europa League la Lazio sbanca Mosca ed è in corsa per il primo posto nel girone. In conference League poker della Roma sullo Zorya

Romane sul velluto in Europa. In Europa League, la Lazio si scatena nell’intervallo e travolge a Mosca la Lokomotiv. In gol Immobile, che ha trasformato due calci di rigore, e Pedro nel finale di gara. Per il passaggio diretto agli ottavi di finale della competizione, ai biancocelesti basterà battere all’Olimpico il Galatasaray, nell’ultimo match del girone. Con il 4-0 sullo Zorya, la Roma blinda il secondo posto nel suo gruppo e non perde la speranza di sorpassare sul filo di lana i norvegesi del Bodo Glimt. Contro gli ucraini, Carles Perez apre le danze, Zaniolo torna al gol, poi si scatena Abraham, autore di una doppietta.

LAZIO, TUTTO NELLA RIPRESA

Dopo un primo tempo scialbo, la squadra di Sarri si scatena nella ripresa. A trascinarla è il solito Ciro Immobile, che in sette minuti trasforma con precisione due calci di rigore, concessi il primo per un fallo su Zaccagni (decisivo il Var), il secondo per un intervento subito dallo stesso Immobile. Di seguito la Lazio, dopo avere sprecato diverse occasioni da gol, ha triplicato con una pregevole conclusione di Pedro, il cui ingresso in campo in avvio di secondo tempo ha sensibilmente vivacizzato la manovra offensiva della Lazio. Da segnalare anche una traversa colpita da Milinkovic Savic.