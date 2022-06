Calcio, Inter, Milan e Juventus le più attive sul mercato, ai saluti il Napoli e Osimhen?

Al Milan Origi primo acquisto della nuova era

Divock Origi sarà il primo acquisto concluso dalla nuova proprietà, RedBird. L’attaccante della nazionale belga e del Liverpool verrà annunciato settimana prossima. Da una certezza ad un sogno: Nicolò Zaniolo. Per il giovane talento della Roma i rossoneri sono pronti a pagare una cifra vicina ai 25 milioni di euro, più la comproprietà di Ante Rebic. I giallorossi, per ora, hanno rispedito al mittente l’offerta, ribadendo che la valutazione di Zaniolo è di 65 milioni di euro, tutti cash.





Mkhitaryan e Dybala in nerazzurro

Per Henrikh Mkhitaryan all’Inter sembra tutto fatto. Il calciatore armeno, ora 33enne, ha deciso di non rinnovare il contratto con la Roma perché vuole giocare in Champions League. L’allenatore dei nerazzurri Simone Inzaghi lo ha inserito nella lista degli acquisti per la prossima stagione. C’è accordo tra le parti sull’ingaggio. Settimana prossima le visite mediche. In arrivo a Milano, anche se non a brevissimo, sembra anche Paulo Dybala. L’argentino, lasciata la Juventus, è stato da subito nel mirino dell’Inter che è pronta ad assecondare le sue richieste economiche.





A Torino si aspetta Di Maria

In casa Juventus si sta lavorando per consegnare all’allenatore Massimiliano Allegri una squadra competitiva per la prossima stagione, quella del rilancio in ottica scudetto. Il primo tassello è stato Paul Pogba. Il francese tornerà in bianconero dopo l’esperienza al Manchester United. L’ufficialità è attesa per i prossimi giorni. Altro possibile acquisto della Juventus dovrebbe essere Angel Di Maria. La proposta al giocatore è stata fatta da tempo, ma l’argentino del Paris Saint Germain ha chiesto un po’ di tempo prima di dare una risposta positiva.





Il Napoli e il dubbio Osimhen

Dalla Germania è arrivata la notizia che ha scosso i tifosi del Napoli: il Bayern Monaco sta pensando a Victor Osimhen per sostituire Robert Lewandowski. Se l’attaccante polacco deciderà, come sembra, di lasciare la Germania, allora potrebbe essere proprio il centravanti nigeriano dei partenopei il sostituto. A suo favore la giovane età e gli ampi margini di crescita del giocatore. La cifra chiesta da Aurelio De Laurentiis è superiore ai 100 milioni di euro, ma per i tedeschi i soldi non sembrano un problema.