Calcio, l'Atalanta inciampa sullo Sturm Graz, bene la Roma contro lo Slavia Praga, Fiorentina a valanga sul Cucaricki

Alla Merkur Arena di Graz l'Atalanta inciampa contro gli Austriaci dello Sturm Graz nel match di Europa League delle 18:45 e fa 2 a 2. Nel primo tempo la sblocca lo Sturm Graz dopo 13 minuti con Prass che in area di rigore calcia il pallone che viene deviato da Toloi e con Musso che non può fare nulla per evitare il goal. Verso la fine del primo tempo arriva il pareggio orobico con Luis Muriel che dal limite dell'area calcia il pallone e insacca all'angolino di destra. Nei minuti di recupero l'arbitro ferma il gioco per un possibile calcio di rigore che, dopo un check al var, viene assegnato alla Dea e poi calciato da Luis Muriel che realizza la sua doppietta personale. Nel secondo tempo l'Atalanta ha più occasioni per portarsi sul 3 a 1 che però non sfrutta e concede agli Austriaci l'occasione del pareggio su calcio di rigore realizzato da Wlodarczyk. L'Atalanta, nonostante il pareggio, si conferma prima nel girone con 7 punti e con le inseguitrici distanti 3 lunghezze.

AS ROMA VS SLAVIA PRAGA 2-0

Nessun problema per la Roma all'Olimpico che con due goal nel primo tempo vince lo scontro al vertice per il gruppo G contro lo Slavia Praga e si aggiudica il primo posto. Nel primo tempo i giallorossi segnano dopo appena 44 secondi con un destro micidiale dalla distanza che non lascia scampo a Mandous dello Slavia. Dopo appena 17 minuti arriva il raddoppio giallorosso con il solito Romelu Lukaku che viene servito da El Shaarawy e incrocia dal lato sinistro dell'area di rigore. Nel secondo tempo Roma che cerca di gestire il vantaggio rischiando, in qualche occasione, di far riaprire la partita allo Slavia Praga che però non sfrutta gli errori dei giallorossi.





FIORENTINA VS CUKARICKI 6-0

Tutto facile, invece, per la Fiorentina di Vincenzo Italiano in Conference League che annichilisce i Serbi del Cukaricki con un sonoro 6 a 0. La Viola chiude il primo tempo sul 3 a 0 con la doppietta di Beltran e il goal di Ikonè. Nel secondo tempo lo spartito non cambia, con i Serbi completamente in balìa dei giocatori di Italiano che vanno in goal con Sottil, Martinez Quarta e Maxime Lopez regalando alla Fiorentina la prima vittoria nel girone e il momentaneo primo posto nel gruppo a pari merito con Ferencvaros e Genk.