Calcio, Serie A, il Lecce batte la Fiorentina con un pirotecnico 3 a 2

Nel primo tempo sono i Salentini a fare la partita e a creare i maggiori pericoli per la difesa della Viola. Nei primi 15 minuti poche emozioni, poi, al 17' minuto, la partita si accende: il Var revoca un rigore al Lecce e viene assegnata punizione dal limite, batte Houdin che buca la barriera della Viola e fa l'1 a 0. Il Lecce è scatenato nel primo tempo e qualche minuto dopo colpisce anche un palo con Krstovic. La Fiorentina di Italiano fatica a creare gioco non riuscendo mai a calciare in porta. A inizio secondo tempo la Fiorentina pareggia subito i conti con il tiro dalla distanza di Mandragora. Verso la metà della seconda frazione di gioco arriva il sorpasso della Viola che approfitta del pasticcio della difesa del Lecce e "Il Vichingo" Beltran sigla la rete del 2 a 1. Il Lecce, però, non demorde e pareggia al 90' minuto con Piccoli, poi nei minuti di recupero arriva il controsorpasso del Lecce che con Dorgu fa 3 a 2 e regala ai Salentini 3 punti fondamentali in chiave salvezza.

IL PROGRAMMA DELLA 23ª GIORNATA

La Serie A prosegue sabato 3 febbraio con due match alle 15:00, Empoli vs Genoa e Udinese vs Monza. Alle 18:00 il Milan affronta il Frosinone al Benito Stirpe. Alle 20:45, invece, il derby emiliano tra Bologna e Sassuolo. La Serie A prosegue domenica con il lunch match delle 12:30 tra Torino e Salernitana, a seguire, alle 15:00, Napoli vs Verona. Nel tardo pomeriggio e in serata i due big match della 23ª giornata: alle 18:00, Atalanta vs Lazio, mentre, alle 20:45, il derby d'Italia, Inter vs Juventus a San Siro, match fondamentale per la lotta scudetto. La 23ª giornata si chiuderà lunedì con Roma vs Cagliari allo Stadio Olimpico di Roma.