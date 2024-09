L'intelligenza artificiale sbarca nelle scuole italiana, al via la sperimentazione nelle aule scolastiche

L'IA NELLE SCUOLE

L’intelligenza artificiale arriva nelle scuole italiane: quest'anno sarà sperimentata in quattro regioni, precisamente Calabria, Lazio, Toscana e Lombardia, coinvolgendo 15 classi di scuole medie e superiori. Il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, ha spiegato che l’obiettivo è valutare l’impatto dell’IA sull’apprendimento, con la possibilità di estendere il progetto se i risultati saranno positivi. Valditara ha sottolineato che c'è una differenza tra l'uso dei cellulari e l'impiego dell’intelligenza artificiale: "I telefonini creano dipendenza e distrazione, non migliorano l'apprendimento, come dimostrato da diversi studi. Al contrario, gli assistenti virtuali basati sull’IA, utilizzati attraverso programmi su computer e tablet, possono facilitare l'apprendimento".





UN SUPPORTO PER I DOCENTI

L’intelligenza artificiale, infatti, potrebbe supportare i docenti nella personalizzazione del percorso didattico. Ad esempio, se uno studente ha difficoltà in matematica, l'IA può suggerire esercizi di ripasso mirati; per un altro studente con ottime capacità, potrebbe proporre attività avanzate che ne valorizzino le competenze. Secondo il ministro, l’IA non sostituirà in alcun modo l’insegnante, il cui ruolo rimane cruciale, soprattutto nei primi gradi di istruzione. Se la sperimentazione andrà bene, il governo ha intenzione di estendere significativamente il progetto. Il ministro ha assicurato che l'iniziativa non comporterà costi aggiuntivi né per le famiglie né per le scuole.