Calendario Pirelli 2024: edizione dedicata all'Africa e all'orgoglio black con artisti, modelle e un re

Il Calendario con la C maiuscola, The Cal, semplicemente, tanto famoso e atteso, per il 2024 sceglie di rappresentare l'orgoglio black e l'Africa. A realizzare gli scatti che immortalano artisti, modelle e un re, Otumfuo Osei Tutu II, sovrano degli Ashanti è stato il fotografo Prince Gyasi, 28 enne ghanese noto in tutto il mondo per le sue opere.

Chi sono i protagonisti di The Cal 2024

Gyasi ha immortalato tutti personaggi che vantano origini africane, come l'attrice Angela Bassett, la poetessa della cerimonia di inaugurazione della presidenza Biden, Amanda Gorman, l'attore Idris Elba, l'ex calciatore Marcel Desailly, la top model Naomi Campbell, la cantante Tiwa Savage e il re degli Ashanti Otumfuo Osei Tutu II. Per realizzare l'edizione del 2024 del Calendario Pirelli (che festeggia i suoi 50 anni), Gyasi, londinese di adozione ma ghanese di origine ha voluto partire dai ricordi d'infanzia. ''L'ispirazione è partita dai miei ricordi di infanzia e da quelli legati ai personaggi che vedevo da bambino o quando andavo al cinema di domenica. Mi ricordo Angela Bassett o Naomi, icona della moda mondiale''. La super top, da lui ritratta in 'Timeless' con il titolo di 'Time Stopper', colei che ferma il tempo, ''non è della mia generazione, ma è ancora un'icona per la mia generazione. Può succedere soltanto se sei davvero dedito al tuo lavoro e convinto dei tuoi valori', ha aggiunto Gyasi