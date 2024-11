La regina Camilla è malata? La spifferata choc delle ultime ore. Ecco quello che potrebbe accadere nel Regno Unito

Dopo la morte della Regina Elisabetta, la più longeva di sempre, nel Regno unito c'è un clima difficile. La rottura tra Carlo III e suo figlio Harry, il principe ribelle. Poi la malattia di Kate Middleton (moglie di William), quella di Carlo. E adesso arriva una nuova vicenda che potrebbe mandare in crisi la famiglia Reale.

Camilla Parker Bowles è stata in Australia e al suo ritorno, lo scorso 30 ottobre, ha accusato dei dolori al petto. Stamani un portavoce dei Windsor ha comunicato che i medici di corte hanno detto alla sovrana di stare a riposto. Annullati tutti i prossimi impegni.

Sua Maestà è attualmente malata a causa di un’infezione al torace, per la quale i suoi medici le hanno consigliato un periodo di riposo. Con grande rammarico, sua Maestà ha dovuto pertanto ritirarsi dai suoi impegni per questa settimana, ma spera vivamente di riprendersi in tempo per partecipare regolarmente agli eventi commemorativi di questo fine settimana in occasione del Remembrance Day. Si scusa con tutti coloro che potrebbero essere rimasti delusi dalla notizia, ma il medico è stato chiaro. Dovrà anche annullare la sua presenza al ricevimento a Buckingham Palace in onore delle stelle olimpiche e paralimpiche della nazione, previsto per giovedì. Il re sarà comunque presente, accompagnato dalla sorella, la principessa Anna”

IL DIFFICILE RAPPORTO TRA CARLO ED HARRY

Carlo, nel corso degli ultimi anni, ha cercato di riavvicinarsi a suo figlio Harry. Dopo il funerale del Principe Filippo, Carlo ha cenato con i suoi due figli e, secondo i beninformati, avrebbe tentato in ogni modo di mettere la parola fine ad una tensione che va avanti da troppo tempo. Harry, ribatezzato il principe ribelle, ha voluto cambiare vita: addio Regno Unito per trasferirsi in America (con sua moglie Meghan Markle).

