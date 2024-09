Carlo III festeggia due anni da Re: spunta l'ipotesi del ritorno di Harry

Carlo da due anni sul trono. L'8 settembre 2022 il primogenito dell'indimenticabile Elisabetta II è diventato re, anche se l'incoronazione è arrivata il 6 maggio dell'anno successivo.

E, all'ombra di Buckingham Palace, non sono mancati momenti particolarmente significativi e mediatici per celebrare quella data, che coincide con un momento molto importante per tutta la Monarchia inglese. Carlo III, 75 anni, è diventato re l'8 settembre 2022 dopo la morte di sua madre, la regina dei record. Settant'anni sul trono. Una donna dal grande temperamento e da un'eleganza unica, diventata regina giovanissima.

LA COMMEMORAZIONE IN SCOZIA

Intanto, Carlo III in Scozia ha commemorato in forma privata l'anniversario della morte di sua madre. Sicuramente, l'ultimo anno per Carlo III è stato segnato da dati positivi sulla tenuta del consenso popolare complessivo fra i britannici verso la monarchia, ma anche da problemi legati alla salute. E' stato operato per un tumore, che lo ha costretto allo stop per alcuni mesi. Ed anche la principessa Kate, 42 anni, moglie del suo primogenito ed erede al trono William, ha dovuto fare i conti con gravi problemi di salute che hanno fatto preoccupare gli inglesi e non solo.

I QUARANT'ANNI DI HARRY

Domenica prossima Harry, il principe ribelle, compie 40 anni. Lontano dalla Corona inglese, Harry sarà in America con sua moglie Meghan, duchessa di Sussex, e i principini Archie e Lilibet. Secondo i tabloid britannici arriveranno gli auguri di Carlo. M

L'ARRIVO DI UNA NUOVA EREDITA'

Secondo i media britannici, ad Harry dovrebbe arrivare un'ulteriore quota d'eredità come previsto al compimento dei quarant'anni su volontà della bisnonna. Altri 5 milioni di sterline, secondo la ripartizione del patrimonio personale della popolare Queen Mother di Elisabetta - che volle lasciare in parti diseguali ai pronipoti: privilegiando il cadetto rispetto a William, a cui sarebbero spettate altre entrate in veste di erede al trono.



NATALE DIETRO L'ANGOLO, IL RITORNO DI HARRY

Calendario alla mano, il Natale è dietro l'angolo. I media inglesi dicono che Harry e sua moglie potrebbero trascorrere il Natale in Inghilterra con i figli. Sarebbe un bel colpo di scena nella geografia familiare: Harry da tempo non trascorre le vacanze nel Regno Unito, dopo aver rinunciato a titoli nobiliari per fuggire in esilio in America. Lontano da tutto e tutti.

LE PAROLE DI KATE

L'annuncio di Kate sulla fine della sua chemioterapia rappresenta un passo avanti importante, ma "a questo stadio non si può dire ancora" che la principessa sia "cancer free", guarita dal cancro. Lo sottolinea Kensington Palace in dichiarazioni riprese dalla Bbc a margine della diffusione del video messaggio della stessa consorte del principe William. Al momento si prevede un possibile ritorno parziale alle attività di rappresentanza pubblica della monarchia "più avanti" nel corso dell'anno: probabilmente, riferisce ancora la Bbc, a partire dalle cerimonie del Remembrance Day in memoria dei caduti, a novembre.