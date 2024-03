Camorra: dopo 26 anni di carcere, si pente il boss del clan dei Casalesi, Francesco Schiavone, detto Sandokan

Arrestato nel 1998 in Polonia e condannato all'ergastolo nel maxi processo Spartacus e per diversi omicidi, Francesco Schiavone potrebbe ora far luce su alcuni misteri irrisolti come l’uccisione avvenuta in Brasile nel 1988 del fondatore del clan Antonio Bardellino e sugli intrecci tra camorra e politica. Il boss, tra gli irriducibili del clan dei Casalesi, di cui è stato il capo indiscusso, ha deciso di collaborare con la giustizia, una decisione giunta dopo 26 anni passati in prigione tra cui molti in regime di carcere duro.

Protezione offerta ai parenti e rifiutata

Restano in carcere gli altri figli Emanuele Libero, che uscirà di cella ad agosto prossimo, e Carmine, mentre la moglie di Sandokan, Giuseppina Nappa, non è a Casal di Principe. La decisione di Sandokan potrebbe anche essere un messaggio a qualcuno a non provare a riorganizzare il clan, un modo per mettere una pietra tombale sulle aspirazioni di altri possibili successori. I familiari tuttavia hanno preso le distanze dalla sua decisione e non hanno aderito al programma di protezione previsto per i parenti dei collaboratori di giustizia.