Can Yaman e Francesca Chillemi "pizzicati" da RTL 102.5 al party Blanca Day. Video imperdibile

La soap continua. Stavolta, però, insieme a Can Yaman non c'è più Diletta Leotta, ma Francesca Chillemi. Ormai sembra che tra i due ci sia un feeling abbastanza evidente. RTL 102.5, durante il party di gala romano per Blanca (la fiction di Lux Video in onda da lunedì su Rai1), ha "pizzicato" l'attore turco insieme alla Chillemi. Federica Gentile, speaker della prima radiovisione d'Italia e direttrice di Radio Zeta, incontra Yaman - invitato perché fa parte della scuderia degli attori della Lux Vide (in cantiere, non dimentichiamolo, c'è il grande progetto di Sandokan che fa già emozionare il pubblico).

DILETTA LEOTTA? UNA EX. ORA ARRIVA FRANCESCA CHILLEMI

La storia d'amore tra Diletta Leotta e Can Yaman, nei mesi scorsi, è finita su tutti i giornali. Ma dopo pochi mesi, nonostante lui abbia preso casa a Roma per cercare di starle vicino, la favola è finita. Titoli di coda. E si volta pagina. I due si sono conosciuti quasi per caso e poi, tra paparazzate in giro per l’Italia ed uscite in gran segreto, hanno deciso di ufficializzare la loro storia d’amore. Nella vita dell'attore, che interpreterà Sandokan proprio come ha annunciato tempo fa a Non stop news su RTL 102.5, però sembra che sia arrivato di nuovo il sereno dopo l’ultima bufera sentimentale. Quella con Francesca Chillemi potrebbe essere una storia d'amore che sta nascendo, ma la complicità non manca. Ed i fan lo sanno molto bene. Dopo le foto circolate la scorsa settimana, il primo video ufficiale della coppia è quello che pubblichiamo noi di RTL 102.5. La Gentile è riuscita ad avvicinare Yaman, che era proprio con la Chillemi al party della Lux Vide in occasione del Blanca Day. Nessuna dichiarazione ufficiale da parte dell'attore: chi lo conosce bene sa che non parla mai di queste vicende personali. Il video, però, sta diventando virale in giro per la Rete.