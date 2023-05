Cannes 2023, a Michael Douglas la Palma d’Oro alla carriera!

PHOTO CREDIT: Agenzia Fotogramma.it

Seconda giornata in quel di Cannes che ieri ha dato il via alla 76esima edizione del Festival del cinema. Oggi la kermesse entra nel vivo presentando i primi film in concorso che corrono per aggiudicarsi la Palma d’oro. Ma non è tutto. Infatti, tra gli altri appuntamenti previsti nel calendario di oggi, un incontro a tu per tu con Michael Douglas, l'attore che ieri sera durante la cerimonia d’apertura ha ricevuto il premio alla carriera, e un secondo con il regista Pedro Almodovar.





IL PREMIO ALLA CARRIERA PER IL DIVO DI HOLLYWOOD

Michael Douglas, arrivato ieri nel pomeriggio sulla Croisette, ha dichiarato: "È sempre una boccata d'aria fresca essere a Cannes, che considero una meravigliosa piattaforma di eccellenza per artisti coraggiosi. Dalla mia prima volta qui nel 1979 per La Sindrome Cinese alla mia più recente premiere per Dietro i candelabri nel 2013, il Festival mi ha sempre ricordato che la magia del cinema non è solo in ciò che vediamo sullo schermo, ma nella sua capacità di influenzare le persone in tutto il mondo.” ha aggiunto l’attore. Un premio alla carriera che arriva dopo 50 anni e quasi 50 film, di cui quattro presentati proprio nella kermesse francese. Figlio primogenito della leggenda Kirk Douglas, attore, produttore, due volte vincitore all'Oscar (prima da produttore e poi da attore) è ormai una leggenda di Hollywood a sua volta.