Caos a Cinque Stelle, il tribunale di Napoli sospende il nuovo statuto e l'elezione di Conte come presidente

MOVIMENTO TURBOLENTO

Che non sia un momento semplice per il MoVimento 5 Stelle, si era capito. La netta affermazione elettorale di quattro anni fa sembra perdersi nella nebbia dei ricordi. Ora i consensi sono in netto calo, almeno a leggere i sondaggi. L’elezione del presidente della Repubblica ha poi reso evidente la spaccatura all’interno del movimento ( o forse ormai sarebbe meglio dire partito?); si sono creati due fronti, con Giuseppe Conte da una parte e Luigi Di Maio dall’altra. In mezzo i mediatori. Ora, a rendere ancora più tesa la situazione, è arrivata la decisione del Tribunale di Napoli, che ha sospeso l’elezione di Conte a presidente e la modifica dello statuto.





RICORSO DI ALCUNI ATTIVISTI

E’ stato preso in considerazione un ricorso presentato da alcuni attivisti. In attesa di una sentenza, tutto è stato congelato. Né Giuseppe Conte né tantomeno il vecchio capo politico, a lungo reggente, Vito Crimi. L'ordinanza del Tribunale di Napoli che ha sospeso il nuovo statuto del M5S e la nomina di Giuseppe Conte a presidente mette fuori gioco i vecchi e nuovi vertici del Movimento. L'unico che possa sbrogliare la matassa, o quanto meno tentare di fare uscire il M5S dall'angolo in cui si trova, è Beppe Grillo. Che potrebbe indire le votazioni del comitato direttivo. Che poi sceglierebbe i nuovi membri del comitato di garanzia e i probiviri. L'ordinanza del Tribunale di Napoli con cui sono stati sospesi il nuovo statuto del M5S e la nomina di Giuseppe Conte a presidente sembra riabilitare anche il voto su Rousseau, la piattaforma on line creata da Davide Casaleggio. In un passaggio della pronuncia, c'è infatti scritto nero su bianco che l'impossibilità di trattare i dati in possesso della vecchia piattaforma del M5S, sollevata dagli attuali vertici pentastellati in sede processuale, non è da considerarsi un motivo tecnico valido per fermare le richieste dei ricorrenti. Sono 81.839 gli iscritti al M5S che, secondo il Tribunale di Napoli, sono stati illegittimamente esclusi dalle votazioni del 3 agosto scorso sul nuovo statuto del Movimento, un 'cavillo' legale che oggi ha generato un terremoto.