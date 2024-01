Capodanno in anticipo per i Ferragnez: l'influencer torna sui social dopo la bufera mediatica delle ultime settimane Photo Credit: agenziafotogramma.it

Rompe il silenzio (almeno in video). E torna sui social nel giorno di Capodanno, dopo la tempesta mediatica delle ultime settimane. La Ferragni compare in un video postato da Fedez. Tutto diventa virale, il brindisi di Capodanno per salutare il 2023 e dare il benvenuto al nuovo anno finisce su giornali e siti. Passando per le agenzie.

CAPODANNO IN CASA FERRAGNEZ: BRINDISI ANTICIPATO

Un reel, postato su Instagram da Fedez, racconta l'ultimo giorno del 2023. Tutti in casa, amici e parenti. Si festeggia con allegria ed ogni momento della serata diventa social. Non manca il conto alla rovescia, non mancano i sorrisi e gli scherzi con gli amici per festeggiare il nuovo anno con il brindisi in anticipo.

Tutto ricorda il Capodanno fantozziano con il maestro Canello che porta avanti le lancette dell'orologio per anticipare i festeggiamenti: una scena epica, rimasta nella storia del cinema italiano. In casa Ferragnez il brindisi viene fatto esattamente alle 9 e 07: lo testimonia uno scatto della serata.

DOPO LA "BUFERA PANDORO" L'INFLUENCER TORNA SUI SOCIAL

Chiara Ferragni riappare sui social dopo il polverone degli ultimi giorni. Si tratta della prima apparizione social dopo il video di scuse del 18 dicembre scorso a seguiti del caso pandoro. Il Capodanno viene festeggiato nella nuova casa Ferragnez, a due passi da City Life: uno dei quartieri più cool di Milano.

Dopo il ritorno sui social non mancano i commenti. Una valanga per l'influencer, una delle più seguite di sempre. Nel video di Capodanno Chiara Ferragni indossa un abito rosso, è sorridente. Fedez, invece, non perde la verve comica e presenta il ‘look’ della figlia Vittoria "vestita come Valeria Marini nel 1999”.