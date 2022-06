Capotreno ferito da uomini con catene, oggi dalle 10 alle 12 sciopero Trenord

Accerchiato e picchiato da quattro persone armate di catene. L'ennesima aggressione a un capotreno, nella stazione di Belgioioso, nel Pavese, ha fatto scattare lo sciopero del personale Trenord. Due ore di stop, oggi, in segno di vicinanza al collega coinvolto, che ha riportato una frattura scomposta e diversi giorni di prognosi. E per denunciare l'escalation di atti criminali ai danni di lavoratori e passeggeri che, dicono i sindacati, "ha superato ogni limite".

I PRECEDENTI

Soltanto due giorni fa, i carabinieri sono dovuti intervenire alla stazione di Mortara, dove un trentenne di origini romene, ubriaco, ha aggredito lungo la banchina un macchinista e un capotreno Trenord, costretti a rinchiudersi nella cabina di testa del convoglio per fuggire alla furia dell'uomo. Ieri sera l'aggressione alla stazione di Belgioioso, poco più di 6mila abitanti in provincia di Pavia. I quattro, ora ricercati, hanno atteso che il treno 10780 si fermasse, e che si aprissero le porte, per accanirsi nei confronti del capotreno per futili motivi, quasi senza proferire parola.