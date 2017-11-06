Caravaggio a Milano, andar per mostre

Capolavori da ammirare a Palazzo Reale

Fino al 28 gennaio, Palazzo Reale offre una mostra imperdibile. Dentro Caravaggio è stata inaugurata il 29 settembre, anniversario della nascita di Michelangelo Merisi, venuto alla luce nel 1571 e morto poco prima di compiere 39 anni. A Milano sono esposti più di 20 capolavori, provenienti da musei italiani e internazionali. Ciò che rende la mostra unica è il fatto che, sul retro di ogni quadro, un sistema multimediale mostra le radiografie fatte alle opere, svelando quello che c'è sotto il dipinto e il modo di lavorare di Caravaggio. Il quadro che accoglie il visitatore è Giuditta e Oloferne, uno spettacolo. E poi una sfilza di opere entrate nella storia, dal Ragazzo morso da un ramarro a San Giovanni Battista alla Flagellazione di Cristo, di commovente bellezza. Caravaggio fu folle, assassino, disperato, assiduo frequentatore di prostitute, uomo in viaggio e in fuga tra Roma, Napoli, la Sicilia e Malta, ma il suo genio riesce a far passare in secondo piano i seppur terribili eccessi che segnarono la sua vita.