Caro-vacanze, come cambiano i prezzi per gli italiani tra aereo, hotel e ombrellone

UN'ESTATE CARA

Il caro-vacanze colpisce ancora. Dal traghetto all'aereo, dall'hotel alla casa in affitto, dal ristorante all'ombrellone, nessun aspetto della villeggiatura sfugge all'aumento dei prezzi e delle tariffe. Tutto sembra destinato a costare di più rispetto alla scorsa estate, con rincari medi che si aggirano intorno al 15-20%. Due indagini confermano questa tendenza: quella di Assoutenti, che analizza il costo di una vacanza ferragostana per una famiglia media, e quella del Codacons, che si concentra sui lidi più costosi d'Italia. Per quanto riguarda i pernottamenti, la ricerca di Assoutenti rivela che una famiglia con due bambini che decide di trascorrere una settimana di ferie al mare intorno a Ferragosto spenderà da un minimo di 872 euro a Bibione a un massimo di 3.500 euro a Porto Cervo. Rispetto al 2023, la spesa minima per le 37 località di mare monitorate è aumentata in media del 19,6%. I trasporti non sono da meno. Per i traghetti verso le isole, gli aumenti medi sono del 6,3%. Inoltre, come ogni estate, il caro-voli è inevitabile: per un viaggio andata e ritorno (10-17 agosto), una famiglia con due bambini spende oggi in media il 19,9% in più rispetto all'anno scorso. Alcuni esempi indicano che un viaggio da Milano a Brindisi costa almeno 972 euro (+15%), mentre da Roma a Olbia si spendono 924 euro (+15,5%). Per le destinazioni estere, i costi salgono ulteriormente: volare da Roma alle Maldive costa 1.932 euro, da Roma a Phuket 1.890 euro, con rincari significativi per altre destinazioni, come il +63% per il Roma-Sharm el Sheikh, il +29% per Roma-Tenerife e il +24,6% per Milano-Mauritius. Aumentano i costi anche per le spiagge. Secondo il Codacons, per l'affitto di ombrellone e lettino si può arrivare a spendere fino a 700 euro al giorno. Dal nord al sud della penisola, i listini per i servizi balneari sono aumentati dal 3% al 5%. In dettaglio, per affittare un ombrellone e due lettini durante il weekend in uno stabilimento standard, la spesa media varia tra i 32 e i 35 euro al giorno, con molte differenze di prezzo a seconda della località: a Sabaudia si arriva a 45 euro, a Gallipoli fino a 90 euro, e in alcune località della Sardegna si toccano i 120 euro. Se si scelgono le spiagge di lusso, invece, i costi salgono vertiginosamente, superando i 500 euro al giorno. Secondo il Codacons, il Cinque Vele Beach Club di Marina di Pescoluse (Lecce) chiede 696 euro al giorno per un gazebo con due sedute in prima fila nell'area "Exclusive" ad agosto. Al Twiga di Forte dei Marmi, una tenda araba con sofà, due letti king size, due lettini standard, una sedia regista e un tavolino costa 600 euro al giorno. L'Hotel Excelsior del Lido di Venezia propone una capanna in prima fila a 515 euro al giorno, mentre il beach club dell'Augustus Hotel di Forte dei Marmi chiede 500 euro per una tenda in prima fila. Al Nikki Beach Costa Smeralda, un Iconic Beach bed costa 270 euro, ma è necessario aggiungere una consumazione minima di 230 euro per vino o champagne, per un totale di 500 euro al giorno. Questa impennata dei costi ha spinto molti italiani a cercare ferie più tranquille e a prezzi accessibili. Il boom degli agriturismi conferma la tendenza a sfruttare giugno per scoprire l'Italia "minore", dalle aree naturalistiche ai piccoli borghi. Le partenze fuori stagione sono utili anche per chi vuole visitare le principali località turistiche evitando la folla e le code tipiche delle settimane centrali di agosto.