Medicina, arriva lo stop ai test d'ingresso e al numero chiuso, si entrerà dopo un semestre ad accesso libero

CAMBIAMENTI IMPORTANTI

Prendono il via importanti cambiamenti per l’accesso ai corsi di laurea in Medicina, Odontoiatria e Veterinaria: dal 2025/2026 il primo semestre sarà a iscrizione libera, con una selezione basata sul merito al termine dei primi sei mesi di studio. Durante questo periodo iniziale, gli studenti seguiranno un programma di esami standardizzati che, insieme alla posizione in una graduatoria nazionale, determineranno chi potrà proseguire nel secondo semestre. Chi non sarà ammesso avrà la possibilità di utilizzare i crediti acquisiti per orientarsi verso altri percorsi universitari, evitando così di perdere l'anno accademico. Questa riforma è stata approvata dalla Commissione Istruzione del Senato e dovrà essere discussa in Aula e successivamente alla Camera. Il governo si impegna a rendere operativo il nuovo sistema entro il 2025, in collaborazione con gli organi legislativi.





VIA A TEST D'INGRESSO E NUMERO CHIUSO

Uno degli obiettivi principali è eliminare il tradizionale test d'ingresso, giudicato obsoleto e basato su domande “schizofreniche” e poco indicative delle reali capacità dei candidati. Come sottolinea Francesco Zaffini, presidente della Commissione Sanità del Senato, i dettagli della riforma saranno definiti nei decreti delegati, in modo da perfezionare gli aspetti tecnici. Anche il senatore Maurizio Gasparri ha espresso apprezzamento per il provvedimento, considerandolo un importante risultato della maggioranza governativa.