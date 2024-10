Nations League, Udine blindata e misure di sicurezza potenziate per la partita tra Italia e Israele

Udine blindata. Da una parte, l’atteso incontro della Nations League tra Italia e Israele al Bluenergy Stadium, dall’altra una manifestazione di solidarietà per la Palestina, entrambi in programma nella città friulana. Per garantire che i due eventi si svolgano senza alcuna interferenza tra di loro, la città è stata divisa in zone specifiche: lo stadio, situato nella periferia di Udine, accoglierà i tifosi per la partita, mentre il corteo si terrà nel centro storico, a diversi chilometri di distanza. Già dall’arrivo delle due squadre oggi, la città ha attivato una zona rossa che comprende l’intero stadio e le aree circostanti, compresi gli hotel che ospitano le due formazioni.

LE MISURE DI SICUREZZA

Le misure di sicurezza sono state notevolmente potenziate, e l’area attorno all’hotel della squadra israeliana, abitualmente utilizzato dalle formazioni che giocano in Serie A contro l’Udinese, è diventata un vero e proprio "bunker", con un cordone di sicurezza che accompagna ogni spostamento della squadra fino allo stadio, per permettere l’accesso ai consueti sopralluoghi del giorno prima della partita. Attorno allo stadio sono state installate barriere, recinzioni e grandi dissuasori per controllare meglio il flusso degli spettatori e effettuare una serie di prefiltraggi lungo il percorso che porta ai tornelli. In base alle disposizioni dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, la vendita dei biglietti è stata interrotta a mezzogiorno di ieri con soli 11.700 tagliandi distribuiti, poco meno della metà della capienza massima. Il pubblico vedrà anche la partecipazione di circa 500 giovani delle scuole calcio locali e circa 800 giocatori di squadre dilettantistiche regionali, invitati dalla Figc e dal Comitato Regionale della Lega Nazionale Dilettanti del Friuli Venezia Giulia nell’ambito di un’iniziativa sociale.

I CONTROLLI PER LA PARTITA E LA MANIFESTAZIONE

Sarà essenziale per il pubblico arrivare con largo anticipo, almeno due ore prima del calcio d'inizio, e seguire le indicazioni fornite dai 450 steward incaricati di mantenere l’ordine pubblico e supportare la sicurezza all’interno e all’esterno dello stadio. Parallelamente, le adesioni alla manifestazione pro Palestina continuano a crescere in numero con migliaia di persone previste a partecipare. Malgrado la portata dell’evento, le forze dell’ordine locali non evidenziano particolari rischi di disordini o infiltrazioni violente, avendo predisposto una strategia di controllo efficace e mirata per garantire che entrambe le manifestazioni si svolgano senza incidenti e nel pieno rispetto dell’ordine pubblico.