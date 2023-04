Carolina Crescentini a RTL 102.5: «Sono affezionata a molti dei personaggi che ho interpretato ma la ‘cagna maledetta’ di “Boris” mi diverte sempre»

Carolina Crescentini è stata ospite di RTL 102.5. Durante ‘W l’Italia’, in compagnia di Angelo Baiguini, l’attrice romana ha presentato “Grosso guaio all’Esquilino - La leggenda del Kung Fu”, il suo ultimo film, disponibile dal 6 aprile in esclusiva su Prime Video.

“GROSSO GUAIO ALL’ESQUILINO - LA LEGGENDA DEL KUNG FU”

È disponibile da domani, 6 aprile, “Grosso guaio all’Esquilino - La leggenda del Kung Fu”, il nuovo film prodotto da Lucky Red in collaborazione con Prime Video e diretto da YouNuts!. Nel cast, a fianco di Carolina Crescentini, un cast d’eccezione composto da Lillo Petrolo, Riccardo Antonaci, Ludovica Nasti, Yoon C. Joyce, Ismaelchrist Carlotti, Mario Luciani e Giorgio Colangeli. In “Grosso guaio all’Esquilino - La leggenda del Kung Fu”, Carolina Crescentini interpreta Asia, la trentacinquenne mamma di Davide (interpretato da Riccardo Antonaci). «Io sono Asia, la mamma di Davide, il protagonista del film. È una madre singole, che si rimbocca le maniche. Lavora al ristorante cinese e gestisce un teatro per migranti. Una donna con le idee chiare, a favore dell’immigrazione. Ad un certo punto suo figlio inizia a frequentare questo uomo più grande di lui. All’inizio Asia è un po’ preoccupata e poi scopre che quest’uomo, che si chiama Martino Carbonaro, un ex attore con alle spalle un solo film sul kung fu, sta allenando suo figlio a difendersi dai bulli. Gli fa anche lezione di autostima», racconta Carolina Crescentini a RTL 102.5. «Il film viaggia su più livelli, si ride molto ma ci sono dei temi ben chiari: bullismo, autostima e immigrazione. Non a caso siamo all’Esquilino, un quartiere di Roma multietnico. Anche il personaggio di Lillo ha dei problemi di autostima, lui è un buono che riesce a restituire ciò che non è in grado di dare a sé stesso. Nel film consiglia a Davide di essere un ornitorinco, che è brutto ma è un animale che ce la fa sempre. Il messaggio è questo: farcela, in qualche modo. Il finale rimane un po’ aperto, il rapporto tra Asia e Martino rimane sospeso», continua l’attrice romana.