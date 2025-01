Caso Cecilia Sala, Antonio Tajani convoca l'ambasciatore iraniano

Il Governo italiano sta lavorando incessantemente per riportare a casa Cecilia Sala. "Ho dato mandato al Segretario generale della Farnesina di convocare l'Ambasciatore iraniano a Roma", aveva scritto in mattinata Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri.

E poco fa, infatti, si è concluso l'incontro tanto atteso. "Chiesta la liberazione immediata di Cecilia Sala", fa sapere l'Adnkronos. "Il Governo, come dal primo giorno dell'arresto di Cecilia Sala, lavora incessantemente per riportarla a casa e pretendiamo che vengano rispettati tutti i suoi diritti. Fino alla sua liberazione, Cecilia e i suoi genitori non saranno mai lasciati soli", lo scrive su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.

"FATE PRESTO": LE PAROLE DI CECILIA SALA DURANTE LA DETENZIONE

Le parole della giornalista, attualmente in stato di detenzione, fanno il giro del mondo. “Fate presto”, dice dal carcere.

Il caso della giornalista italiana Cecilia Sala sarà al centro di un vertice che si terrà questo pomeriggio alle 16 a Palazzo Chigi tra il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, il Sottosegretario alla Presidenza, Alfredo Mantovano e i Servizi di intelligence. È quanto si apprende da fonti di governo, secondo le quali tra le ipotesi vi sarebbe anche un coinvolgimento delle opposizioni.

