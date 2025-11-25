Caso Pandoro, la Procura di Milano chiede la condanna per Chiara Ferragni. Che in aula si difende così...

Caso Pandoro, la Procura di Milano chiede la condanna per Chiara Ferragni. Che in aula si difende così...

Caso Pandoro, la Procura di Milano chiede la condanna per Chiara Ferragni. Che in aula si difende così... Photo Credit: Ansa

Francesco Fredella

25 novembre 2025, ore 16:21

"Nessuno di noi ha lucrato", sono le dichiarazioni l'influencer-imprenditrice nel corso del processo con rito abbreviato

E' il giorno del processo. Chiara Ferragni, influencer e imprenditrice, arriva in Tribunale a Milano. Ci sono fotografi e giornalisti che cercano di intervistarla. Look total black, trucco essenziale. I riflettori sono puntati su di lei.

L'accusa della Procura nei suoi confronti è di truffa aggravata (dall'uso del mezzo informatico) in relazione alle operazioni commerciali casi di presunta pubblicità ingannevole del Pandoro Pink Christmas e delle uova di Pasqua. L'influencer, in aula, con dichiarazioni spontanee nel corso del processo a Milano con rito abbreviato a porte chiuse dice: 

"Tutto quello che abbiamo fatto lo abbiamo fatto in buona fede, nessuno di noi ha lucrato'

L'influencer, da sempre, si è difesa dicendo di non aver commesso alcun reato. Sul fronte amministrativo ha effettuato donazioni per 3,4 milioni di euro, come scrive Il Corriere della sera. La difesa di Ferragni parlerà nella prossima udienza 

LEGGI ANCHE - "Ho lavorato moltissimo su me stessa in questo periodo": Chiara Ferragni rompe il silenzio sui social

LA RICHIESTA DEI PM DI MILANO

Il procuratore aggiunto Eugenio Fusco e il pm Cristian Barilli hanno chiesto una condanna a un anno e 8 mesi per Chiara Ferragni imputata, assieme ad altre due persone, nel processo milanese con rito abbreviato per truffa aggravata sui noti casi di presunta pubblicità ingannevole del Pandoro Pink Christmas e delle uova di Pasqua.

Per i pm, nelle indagini del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Gdf, tra il 2021 e il 2022, avrebbe ingannato follower e consumatori con presunti ingiusti profitti - in relazione a quelle vendite dei due prodotti, il cui prezzo non comprendeva, però la beneficenza pubblicizzata - per circa 2,2 milioni di euro. L'influencer ha sempre respinte le accuse e la sua difesa interverrà nella prossima udienza.

Il Codacons, invece, dopo un accordo con Ferragni, è uscito dal procedimento ritirando la denuncia. Nel processo è già fissata udienza per il 19 dicembre, la sentenza è prevista per gennaio.

LEGGI ANCHE -  Chiara Ferragni, sono stata tradita e mollata da un giorno all'altro. Ora spero in un amore, non perfetto, ma reale

Argomenti

Chiara Ferragni
Pandoro gate
processo milano

Gli ultimi articoli di Francesco Fredella

Mostra tutti
  • L'ultimo viaggio di Ornella Vanoni: i funerali alle 15. Su RTL 102.5 andrà in onda l'iconico concerto

    L'ultimo viaggio di Ornella Vanoni: i funerali alle 15. Su RTL 102.5 in onda l'iconico concerto dello scorso anno al Teatro degli Arcimboldi

  • Maria Elena Boschi e Roberto Vaccarella: questione di feeling? Le foto di "Chi"...

    Maria Elena Boschi e Roberto Vaccarella: questione di feeling? Le foto di "Chi"...

  • "Ok, il prezzo è giusto" torna sulle Reti Mediaset, ecco l'ultimo colpo di scena: il programma strappato a Mamma Rai

    "Ok, il prezzo è giusto" torna sulle Reti Mediaset, ecco l'ultimo colpo di scena: il programma strappato a Mamma Rai

  • Tennis, allenamento con selfie: Sinner - Alcaraz virali sui social grazie ad una foto

    Tennis, allenamento con selfie: Sinner - Alcaraz virali sui social grazie ad una foto

  • Una lotteria dell'"altromondo": in palio un posto al cimitero vicino a

    La "Lotteria dell'altro mondo": si vince il riposo eterno accanto a Jim Morrison o Oscar Wilde

  • Irene Pivetti dalla Fagnani: "Ipotesi carcere? Non accadrà". Botta e risposta a "Belve"

    Irene Pivetti dalla Fagnani: "Ipotesi carcere? Non accadrà". Botta e risposta a "Belve"

  • Amedeo Goria senza freni: "Voglio quel quadro di De Chirico che fu di mio padre"

    Amedeo Goria senza freni: "Voglio quel quadro di De Chirico che fu di mio padre"

  • Belve, Irene Pivetti rompe il silenzio: botta e risposta con la conduttrice. Ecco cosa andrà in onda...

    Belve, Irene Pivetti rompe il silenzio: botta e risposta con la conduttrice. Ecco cosa andrà in onda...

  • "C'eravamo tanto amati": finisce la storia d'amore tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti

    "C'eravamo tanto amati": finisce la storia d'amore tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti

  • L'estate di San Martino: ecco perché le temperature sono così alte. Cosa accadrà nei prossimi giorni?

    L'estate di San Martino: ecco perché le temperature sono così alte. Cosa accadrà nei prossimi giorni?

Proteste proPal a Bologna, almeno 8 agenti feriti

Proteste proPal a Bologna, almeno 8 agenti feriti

La manifestazione in concomitanza con l'incontro di basket tra Virtus e Maccabi,almeno 8 poliziotti feriti

Scavi sotto la Casa del Jazz a Roma, si cerca il corpo del giudice Paolo Adinolfi

Scavi sotto la Casa del Jazz a Roma, si cerca il corpo del giudice Paolo Adinolfi

Il magistrato sparì nel '94. La famiglia: 'Chiediamo rispetto'. In una delle due indagini, entrambe archiviate l'accostamento con la Banda della Magliana

Lutto per Laura Pausini, lo zio travolto da un' auto mentre era in bici, il conducente è scappato

Lutto per Laura Pausini, lo zio travolto da un' auto mentre era in bici, il conducente è scappato

L'impatto alla periferia est di Bologna, si cerca un Opel Astra chiara, in corso l'esame delle immagini di telecamere private e comunali per la completa ricosruzione dei fatti