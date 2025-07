Caso UNAR, si è dimesso il direttore Francesco Spano

Un servizio delle "Iene" denunciava il finanziamento di un circolo di prostituzione con soldi dello Stato

L'Ufficio antidiscriminazioni razziali della Presidenza del Consiglio nella bufera dopo le polemiche sui finanziamenti ad associazioni gay scatenate da un servizio delle Iene. Si dimette il suo direttore, Francesco Spano, dopo un lungo colloquio con il sottosegretario Maria Elena Boschi. Spano: 'questa bufera e' infondata, mi hanno messo in mezzo. La procedura seguita e' trasparente, inoltre quei fondi non sono stati assegnati o spesi, ma tuttora in cassa'.

