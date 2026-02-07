Cavi tranciati vicino alla stazione di Bologna, si ipotizza un sabotaggio senza escludere un atto terroristico

Un atto doloso di natura anarchico antagonista, questa l’ipotesi al vaglio degli inquirenti che indagano sui cavi tranciati da un incendio questa mattina, attorno alle 830, nei pressi della stazione dell’Allta velocità di Bologna. Si valuta, comunque, anche l'atto terroristico. Il presunto sabotaggio ha causato gravi disagi con ritardi di oltre due ore nel nodo ferroviario, per l’intervento delle forze dell’ordine sulla linea. Disagi ancora presenti anche se la circolazione è in graduale ripresa. Alcuni treni regionali, in partenza e in arrivo sono stati cancellati. Ed è giunta notizia anche di altri sabotaggi avvenuti stamane in altre zone, in concomitanza con l'inizio di Milano Cortina. Sulla linea ordinaria Bologna-Padova è stato trovato e rimosso un ordigno rudimentale su uno scambio, sulla linea dell Alta velocità (sulla stessa tratta) sono stati troncati dei cavi elettrici in un pozzetto, sulla Bologna-Ancona, a Pesaro, vicino ai binari, ha preso fuoco una cabina elettrica. Gli investigatori impegnati negli accertamenti non escludono che si tratti di atti dimostrativi sul modello di quanto avvenne in Francia nel 2024 per le Olimpiadi di Parigi. "Mi spiace che mentre io sia qui a Bormio e va tutto bene, leggo notizie da Bologna dove c'è stato un attentato sulla linea ferroviaria che sta rallentando tutto. Un atto di delinquenza. Se si confermasse che l'interruzione su alta velocità è figlia di un attentato premeditato, nel primo giorno delle Olimpiadi, diciamo che qualcuno vuol male all'Italia". Così il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini in merito ai cavi dell'Alta Velocità danneggiati a Bologna.



