Centrale elettrica di Suviana, ridotte al minimo le speranze di trovare in vita i quattro superstiti

Luca Cari , dirigente per la comunicazione dei Vigili del Fuoco , ha raccontato: “ La situazione è molto difficile, l'acqua sta salendo, stiamo lavorando al di sotto del livello del lago quindi con l'acqua che entra. Siamo già a 40 centimetri al piano -8 dove stavamo lavorando con le squadre di ricerca. Questa è una situazione molto difficile, sta entrando l'acqua, una situazione di rischio e pericolo per i nostri operatori. Non c'è visibilità in acqua, si procede passo per passo nel tentativo di individuare i dispersi ".

ALLARME SICUREZZA SUL LAVORO

Nel frattempo torna in primo piano il tema della sicurezza sul lavoro. I sindacati hanno proclamato per domani 4 ore di sciopero. Oggi presidio davanti alla sede bolognese dell'Enel in via Darwin. "In queste ore terribili - dichiara il segretario generale Cisl Area Metropolitana Bolognese, Enrico Bassani - come organizzazione sindacale proclamiamo uno sciopero e ci mobilitiamo simbolicamente davanti alla sede dell'Enel. Esprimiamo vicinanza ai lavoratori e alle famiglie coinvolti dal terribile incidente. È ormai imprescindibile che la sicurezza nei luoghi di lavoro debba divenire la priorità del sindacato e di tutto il paese per il Paese. Sabato 13 aprile, a Roma, all'Assemblea Cisl delle delegate e dei delegati alla sicurezza riporremo ad alta voce questo tema". Durissimo il segretario della UIL Pierpaolo Bombardieri intervenuto questa mattina in diretta su RTL 102.5; durante Non Stop News ha detto che in molti casi non si può parlare di incidenti ma di omicidi.