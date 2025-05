Cernusco sul Naviglio, donna di 43 anni uccisa e poi nascosta in una cava

Secondo gli inquirenti, la donna potrebbe essere stata uccisa in casa e poi trasportava nell'area dismessa

In pigiama, senza scarpe, uccisa e avvolta nel cellophane, scaricata in una cava abbandonata. La vittima è una donna italiana di 43 anni, Gabriella Fabbiano, di Cernusco sul Naviglio. Il suo corpo è stato scoperto ieri sera. Era avvolto all'interno di un telone, con corde e fil di ferro per cercare di tenerlo fermo. Il cadavere era stato agganciato sul fondo e appesantito con delle pietre per evitare che emergesse. Secondo gli inquirenti, la donna potrebbe essere stata uccisa in casa e poi trasportava nell'area dismessa, nel tentativo di far sparire il corpo. Il caso è un mistero. Per cercare di fare chiarezza, gli inquirenti stanno sentendo, in queste ore, parenti e amici della donna.

Gli ultimi articoli di Redazione Web Mostra tutti