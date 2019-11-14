Cesare Cremonini, domani 15 novembre esce "Al telefono"

Primo singolo estratto dalla raccolta "Cremonini 2C2C The Best Of"

Uscirà in radio e in tutti gli store digitali domani, venerdì 15 novembre, “Al telefono”, il primo singolo di Cesare Cremonini. Il singolo è il primo estratto da “Cremonini 2C2C The Best Of", la prima grande raccolta della produzione ormai ventennale del cantautore bolognese che conterrà 6 brani inediti, 32 singoli di successo rimasterizzati, un album intero di 16 interpretazioni in versione pianoforte e voce, 15 brani strumentali realizzati dal 1999 ad oggi, 18 rarità tra cui tracce demo originali, home recording e alternative takes mai pubblicate. Cesare Cremonini tornerà inoltre sui palchi dei principali stadi italiani nel 2020.

CESARE CREMONINI TOUR 2020 21 giugno LIGNANO • STADIO TEGHIL

27 giugno MILANO • STADIO SAN SIRO

30 giugno PADOVA • STADIO EUGANEO

4 luglio TORINO • STADIO OLIMPICO

7 luglio FIRENZE • STADIO ARTEMIO FRANCHI

10 luglio ROMA • STADIO OLIMPICO

14 luglio BARI • ARENA DELLA VITTORIA

18 luglio IMOLA • AUTODROMO INTERNAZIONALE ENZO E DINO FERRARI

