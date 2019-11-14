Cesare Cremonini, domani 15 novembre esce "Al telefono"

14 novembre 2019, ore 13:00
Primo singolo estratto dalla raccolta "Cremonini 2C2C The Best Of"
CESARE CREMONINI TOUR 2020
21 giugno LIGNANO • STADIO TEGHIL
27 giugno MILANO • STADIO SAN SIRO
30 giugno PADOVA • STADIO EUGANEO
4 luglio TORINO • STADIO OLIMPICO
7 luglio FIRENZE • STADIO ARTEMIO FRANCHI
10 luglio ROMA • STADIO OLIMPICO
14 luglio BARI • ARENA DELLA VITTORIA
18 luglio IMOLA • AUTODROMO INTERNAZIONALE ENZO E DINO FERRARI
