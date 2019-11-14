Cesare Cremonini, domani 15 novembre esce "Al telefono"

Cesare Cremonini, domani 15 novembre esce "Al telefono"

14 novembre 2019

Primo singolo estratto dalla raccolta "Cremonini 2C2C The Best Of"

Uscirà in radio e in tutti gli store digitali domani, venerdì 15 novembre, “Al telefono”, il primo singolo di Cesare Cremonini. Il singolo è il primo estratto da “Cremonini 2C2C The Best Of", la prima grande raccolta della produzione ormai ventennale del cantautore bolognese che conterrà 6 brani inediti, 32 singoli di successo rimasterizzati, un album intero di 16 interpretazioni in versione pianoforte e voce, 15 brani strumentali realizzati dal 1999 ad oggi, 18 rarità tra cui tracce demo originali, home recording e alternative takes mai pubblicate. Cesare Cremonini tornerà inoltre sui palchi dei principali stadi italiani nel 2020. 

CESARE CREMONINI TOUR 2020

21 giugno LIGNANO • STADIO TEGHIL
27 giugno MILANO • STADIO SAN SIRO
30 giugno PADOVA • STADIO EUGANEO
4 luglio TORINO • STADIO OLIMPICO
7 luglio FIRENZE • STADIO ARTEMIO FRANCHI
10 luglio ROMA • STADIO OLIMPICO
14 luglio BARI • ARENA DELLA VITTORIA
18 luglio IMOLA • AUTODROMO INTERNAZIONALE ENZO E DINO FERRARI

