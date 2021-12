Champions league, male le italiane, passa l'Inter, Milan fuori da Champions e Europa league

Nuova serata di Champions League. Di scena questa sera l'ultima giornata della fase a gironi, con l'impegno del Milan in casa con il Liverpool e l'Inter ospite degli spagnoli del Real Madrid. Male entrambe le italiane, ma i nerazzurri, già qualificati, passano comunque da secondi del girone. Rossoneri fuori sia dalla Champions che dall'Europa league. In programma domani alle 18:45 Juventus-Malmo e Atalanta-Villareal. I match da seguire in diretta in "Noi dire gol" su RTL 102.5 in radiovisione e in streaming su RTL 102.5 Play.





L'inter soccombe ma passa comunque

I nerazzurri di Simone Inzaghi, ospiti del Real Madrid, non passano al Santiago Bernabéu contro gli spagnoli, chiudendo al secondo posto la fase a gironi. La squadra di Carlo Ancelotti non fa sconti chiudendo la prima frazione di gioco una lunghezza avanti grazie alla rete di Kroos, per poi chiudere definitivamente la partita nel secondo tempo con il raddoppio di Asensio. Cartellino rosso per Barella, costretto quindi a saltare gli ottavi di finale della competizione.