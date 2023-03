Champions League, Porto-Inter 0-0, nerazzurri ai quarti

Con una partita stoica l'Inter torna dallo Estßdio do Dragão di Porto con lo 0-0 che le permette, grazie al successo per 1-0 di San Siro, di raggiungere i quarti di finale di Champions League, andando a fare compagnia al Milan, dodici anni dopo l'ultima volta. Inzaghi sceglie per l'attacco Dzeko e Lautaro, con Lukaku dalla panchina. Il Porto cerca subito l'affondo e al 3' Uribe da fuori sfiora il palo. L'Inter cerca il possesso, prova a non lasciare spazi e cercare le ripartenze. Al 19' ancora i portoghesi pericolosi su una brutta palla persa da Dumfries, ma Eustaquio calcia rasoterra e Onana blocca. Al 39' Evanilson calcia a botta sicura ma trova l'opposizione provvidenziale di Dimarco in scivolata. Al 47' Pepè serve Eustaquio in profondità ma non arriva per pochissimo sul pallone. Ad inizio ripresa il Porto prova a fare gioco ma con la squadra di Inzaghi controlla senza particolari problemi. Al 63' Dimarco da buona posizione in area calcia altissimo. Passano i minuti e il Porto cerca di alzare i ritmi, ma manca di precisione. Nei minuti di recupero sucede di tutto: al 95' Marcano calcia sul palo lontano ma Dumfries salva sulla linea. Al 96' doppia clamorosa occasione per il Porto: Taremi stacca di testa e Onana in tuffo devia sul palo, poi sugli sviluppi dell'azione Grujic colpisce la traversa con un altro colpo di testa ma viene fermato in fuorigioco. Al 97' Porto in dieci per l'epulsione per doppia ammonizione di Pepê, fischio finale ed Inter ai quarti.