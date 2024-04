Champions League, semifinali: Il Real Madrid parte favorito contro il Bayern Monaco. Domani Borussia Dortmund-PSG

Finalmente torna lo spettacolo della Champions League e il livello delle semifinali è sempre più alto. Per molti la sfida di questa sera tra Bayern Monaco e Real Madrid è una finale anticipata, i blancos dopo aver battuto i marziani del City partono favoriti ma attenzione ai tedeschi che nonostante un campionato deludente, hanno in campo tanti campioni e soprattutto hanno battuto l'Arsenal, una candidata alla vittoria della Premier League. La sfida è anche tra i due allenatori, Ancelotti e Tuchel, idee differenti ma la stessa voglia di vincere e raggiungere la finale di Wembley, sarà una bella sfida probabilmente non senza qualche sorpresa. La seconda semifinale tra Borussia Dortmund e PSG è in programma domani alle 21.





TUCHEL: "ANCELOTTI E' UNA LEGGENDA"

"Questa partita è come una finale - ha spiegato l'allenatore del Bayern Monaco Tuchel ieri in conferenza stampa - Il nostro obiettivo è arrivare a Wembley. Abbiamo sconfitto l'Arsenal e questo ci ha dato molta fiducia. E giocare contro il Real Madrid è un passo molto importante. Siamo ansiosi di scendere in campo. Siamo concentrati solo sulla partita di domani". Tuchel ha poi espresso tutta la sua ammirazione per Ancelotti. "Carlo è una leggenda. Ci prepareremo bene, anche se avremo un giorno in meno per prepararci. Siamo tutti emozionati di affrontare questa partita - ha aggiunto - Carlo dimostra calma ed esperienza. È importante concentrarsi su noi stessi. Dobbiamo avere disciplina per trovare soluzioni. Abbiamo esperienza, sia io e i giocatori". "Dobbiamo avere tattica, ma anche libertà. Non possiamo pensare solo alla tattica. I giocatori sono i conducenti della macchina, che è la squadra. I giocatori hanno bisogno di una certa libertà. I ​​piccoli dettagli decideranno questo match. Forse un po' di fortuna ci aiuta, ma non possiamo dipendere solo dalla fortuna".





ANCELOTTI: "IL BAYERN E' UNA SQUADRA IMPREVEDIBILE"

"È emozionante tornare a Monaco, ho ricordi belli e brutti come l'esonero - ha spiegato il tecnico del Real Madrid Ancelotti ieri in conferenza stampa -. Domani però sarà un'altra storia, dobbiamo pensare al presente e non al passato". "La partenza di Benzema ha cambiato le cose nel nostro attacco, siamo più imprevedibili e abbiamo più mobilità. Anche il Bayern però ha grandi attaccanti, penso per esempio a Harry Kane - ha aggiunto -. Domani si affrontano due squadre piene di storia e di campioni". "Siamo stati molto solidi dietro nonostante i problemi che abbiamo avuto. Abbiamo trovato un buon equilibrio, speriamo di riuscirci anche domani - ha spiegato Ancelotti -. Il Bayern è una squadra imprevedibile, che viene a giocare. Parliamo di una squadra completa".