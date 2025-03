Charlotte, nuove proteste razziali con il coprifuoco

Il video dell'assassinio non verrà pubblicato

Il coprifuoco, deciso dal sindaco di Charlotte nella Carolina Del Nord, che durerà ancora per qualche giorno, non ha fermato gli scontri razziali in città. Centinaia di persone sono scese in strada per protestare dopo la morte di un afroamericano ucciso dalla polizia. Il video dell’assassinio non verrà pubblicato. Tutto questo mentre è deceduto un manifestante ferito negli ultimi scontri, sempre a Charlotte.

L’uomo era stato colpito da alcuni proiettili che la polizia ha smentito possano essere stati sparati da un agente. Intanto, dopo giorni di agonia, è morto, a Baltimora, il 21 enne afroamericano coinvolto in una colluttazione con 5 poliziotti che lo avevano immobilizzato a terra, nel suo appartamento, con eccessiva forza, secondo i parenti della vittima.

